«Механизм запущен». Игорь Петришенко о финансировании кооперационных проектов в ЕЭАС

В Казахстане в эти дни проходит первое в 2023 году заседание Евразийского межправительственного совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 2 февраля, переговоры состоялись в узком составе с участием белорусского премьер-министра. В повестке 14 вопросов, главный – укрепление интеграционного строительства ради большей экономической стабильности на территории стран – участниц ЕАЭС.
Ожидается, что в Алматы состоится подписание соглашения о валютном регулировании. Оно призвано свести экономические риски к минимуму. Денежной темы коснулись в том числе во время обсуждений общих кооперационных проектов и их финансирования.
Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Белорусская сторона акцентировала внимание на том, что в последнее время притормозился процесс дальнейшего участия в развитии соответствующих кооперационных проектов в рамках ЕАЭС. На предыдущих заседаниях главы государств поддержали проект, чтобы мы выделяли на субсидирование процентной ставки те суммы антидемпинговых пошлин, которые в рамках Евразийского союза будут взиматься. То есть такой механизм запущен, но мы рассчитываем на то, что более активно будут участвовать и институты развития.
Напомним, в 2023 году председательство в ЕАЭС перешло к России. В числе озвученных приоритетов – расширение сферы совместной деятельности. Сотрудничество пяти стран уже доказало свою эффективность. Россия намерена сохранить и приумножить успехи партнерства.
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