«Механизм запущен». Игорь Петришенко о финансировании кооперационных проектов в ЕЭАС

В Казахстане в эти дни проходит первое в 2023 году заседание Евразийского межправительственного совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 2 февраля, переговоры состоялись в узком составе с участием белорусского премьер-министра. В повестке 14 вопросов, главный – укрепление интеграционного строительства ради большей экономической стабильности на территории стран – участниц ЕАЭС.

Ожидается, что в Алматы состоится подписание соглашения о валютном регулировании. Оно призвано свести экономические риски к минимуму. Денежной темы коснулись в том числе во время обсуждений общих кооперационных проектов и их финансирования.