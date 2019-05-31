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МАЗ начал продажи грузовиков и микроавтобусов собственного производства

31 мая 2019 16:57
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Новости Беларуси. Минский автомобильный завод вышел на заключительный этап развития совершенно нового для себя направления. Начались продажи грузовых фургонов и микроавтобусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Их сборочное производство организовано в Бресте. Спрос на такую технику сейчас растет быстрыми темпами. МАЗ предлагает качественные машины по ценам значительно ниже, чем на модели европейских производителей. Кроме того, покупатели полностью обеспечены сервисным обслуживанием.

Завод реализовал проект за счет собственных средств. Сейчас идет работа над повышением локализации производства. По возможности приоритет отдается качественным отечественным компонентам.

Больше новостей экономики за 31 мая здесь.

# МАЗ # Экономика # Сергей Савицкий

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