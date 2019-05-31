1 июня повысятся субсидируемые тарифы на отопление и подогрев воды

Новости Беларуси. Повышение с 1 июня субсидируемых тарифов на отопление и подогрев воды – второй и последний в 2019 году этап планового подорожания коммуналки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рост тарифов не должен превысить в эквиваленте 5 долларов. На первом этапе в январе в общей сложности примерно 4 доллара в жировки добавили газ, электричество, вода, канализация, капремонт, уборка и освещение подъездов. И вот, после окончания отопительного сезона, недостающий доллар прибавит теплоснабжение.

Субсидируемая стоимость гигакалории выросла на 1 рубль 55 копеек – до примерно 18,5 рублей. При этом экономически обоснованный тариф остался прежним – 89 рублей.