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1 июня повысятся субсидируемые тарифы на отопление и подогрев воды

31 мая 2019 16:57
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Новости Беларуси. Повышение с 1 июня субсидируемых тарифов на отопление и подогрев воды – второй и последний в 2019 году этап планового подорожания коммуналки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рост тарифов не должен превысить в эквиваленте 5 долларов. На первом этапе в январе в общей сложности примерно 4 доллара в жировки добавили газ, электричество, вода, канализация, капремонт, уборка и освещение подъездов. И вот, после окончания отопительного сезона, недостающий доллар прибавит теплоснабжение.

Субсидируемая стоимость гигакалории выросла на 1 рубль 55 копеек – до примерно 18,5 рублей. При этом экономически обоснованный тариф остался прежним – 89 рублей.

Больше новостей экономики за 31 мая здесь.

# Коммунальное хозяйство # Экономика # Сергей Савицкий

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