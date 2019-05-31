Новости экономики за 31.05.2019

Новости Беларуси. Какие варианты изменения системы уплаты дорожного сбора рассматривают в правительстве? Что позволило Беларуси занять высокое четвертое место в рейтинге мировых экспортеров сыра и творога? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РАССМАТРИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ВКЛЮЧЕНИЯ ДОРОЖНОГО СБОРА В СТОИМОСТЬ ТОПЛИВА

Дорожный сбор в ближайшее время не будет отвязан от техосмотра. Об этом сообщают в Минфине. Инициатива не нашла поддержки ввиду того, что предложенная система с ежемесячной уплатой и фотофиксацией еще не готова к работе. Сейчас в ведомстве прорабатывают другие возможные варианты. В том числе и включение госпошлины в стоимость топлива.

Минфин о дорожном сборе: «При включении стоимости в автомобильное топливо возникает ряд проблемных вопросов»

Ожидается, что существующий порядок уплаты до конца 2019 года не изменится.