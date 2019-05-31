Минфин о дорожном сборе: «При включении стоимости в автомобильное топливо возникает ряд проблемных вопросов»

Новости Беларуси. Предложение об отвязке уплаты дорожного сбора от техосмотра не поддержано, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инициатива не нашла поддержки ввиду того, что предложенная система с ежемесячной уплатой и фотофиксацией еще не готовы к работе. Сейчас в Министерстве финансов прорабатывают другие возможные варианты уплаты дорожного налога. В том числе и включение госпошлины в стоимость топлива.



Дмитрий Кийко, заместитель министра финансов:

При включении стоимости в автомобильное топливо возникает ряд проблемных вопросов, которые надо будет решать. В частности, надо будет решать вопрос с возвратом тех сумм пошлин, которые владельцы заплатили при прежней системе. Есть свои преимущества и недостатки мы пытаемся их объективно оценить и в рамках обсуждения выбрать окончательное решение, которое будет реализовано.