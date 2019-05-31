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Минфин о дорожном сборе: «При включении стоимости в автомобильное топливо возникает ряд проблемных вопросов»

31 мая 2019 10:35
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Новости Беларуси. Предложение об отвязке уплаты дорожного сбора от техосмотра не поддержано, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Минфин о дорожном сборе: «При включении стоимости в автомобильное топливо возникает ряд проблемных вопросов» -1

Инициатива не нашла поддержки ввиду того, что предложенная система с ежемесячной уплатой и фотофиксацией еще не готовы к работе. Сейчас в Министерстве финансов прорабатывают другие возможные варианты уплаты дорожного налога. В том числе и включение госпошлины в стоимость топлива.

Минфин о дорожном сборе: «При включении стоимости в автомобильное топливо возникает ряд проблемных вопросов» -4


Дмитрий Кийко, заместитель министра финансов:
При включении стоимости в автомобильное топливо возникает ряд проблемных вопросов, которые надо будет решать. В частности, надо будет решать вопрос с возвратом тех сумм пошлин, которые владельцы заплатили при прежней системе. Есть свои преимущества и недостатки мы пытаемся их объективно оценить и в рамках обсуждения выбрать окончательное решение, которое будет реализовано.

Минфин о дорожном сборе: «При включении стоимости в автомобильное топливо возникает ряд проблемных вопросов» -6


Ожидается, что текущий порядок взимания дорожного сбора не изменится до конца 2019 года.

# Налоги # Экономика # Дмитрий Кийко # Фотофакт

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