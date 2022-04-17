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Одной из самых прибыльных стала сфера ИКТ. Сколько Беларусь заработала на экспорте за первые месяцы 2022-го?

17 апреля 2022 18:32
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Новости Беларуси. Зависть у западных коллег могут вызывать не только наши политические успехи, но и экономические. Даже на фоне санкций экспорт белорусских услуг растет, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

Одной из самых прибыльных стала сфера ИКТ. Сколько Беларусь заработала на экспорте за первые месяцы 2022-го?-1

Ольга Коршун, СТВ:  
Только за первые месяцы 2022-го мы заработали на этом около 1,5 миллиардов долларов. При этом баланс интересов соблюден. Сальдо положительное. Одной из самых прибыльных оказалась сфера ИКТ. Устойчивый плюс и в туризме. Немного отстаем в строительстве, но с учетом новых договоренностей удастся наверстать уже в ближайшее время. А больше всего в страну буквально привезли транспортники.  

# Экспорт # Экономика # Ольга Коршун # Фотофакт

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