Материал с уникальными свойствами. В Гомеле учёные создали высокопрочный чугун

Новости Беларуси. Высокопрочный чугун даст новые возможности белорусским машиностроителям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Специалисты «Гомсельмаша» вместе с учёными разработали современный материал, на который уже получен патент.

«Чугун с шаровидным графитом и высоким сопротивлением усталости» имеет особые свойства. Он прочнее обычного серого чугуна в три раза и может применяться для изготовления деталей, для которых ранее использовалась более дорогая в обработке сталь. Преимущества новинки – в материале Александра Добрияна. Над созданием собственного аналога западным чугунам в Беларуси задумались более десяти лет назад. И буквально с нуля создали материал с уникальными свойствами.

Сергей Тюрин, ведущий специалист лаборатории ОАО «Гомсельмаш»:

Главные его свойства – это высокое сопротивление усталости, высокая прочность. Прочность, как у высоколегированной стали, а служебные технические свойства, как у высокопрочных чугунов.

В рецепте инновационного чугуна, помимо железа, порядка десяти легирующих металлов. Есть даже титан. Но основные свойства обеспечиваются добавлением никеля, молибдена и меди. Материал запатентован, имеет собственный СТБ, детали из него уже запущены в производство. Из высокопрочного чугуна изготавливают ножи для кормоуборочных комбайнов. Ранее это была позиция импорта.

Павел Дробышевский, начальник лаборатории ОАО «Гомсельмаш»:

Он может применяться в любых отраслях машиностроения. Преимущество чугуна в чём: изготовление деталей дешевле. Детали получаются на 10-12% легче, но из нашего чугуна у деталей свойства будут сопоставимы со свойствами стали.

По этому же пути идут ведущие машиностроительные корпорации планеты: свои высокопрочные чугуны есть в Европе и Америке, их пытаются создать в Египте, России и Китае. На постсоветском пространстве белорусы первыми добились успеха.

Александр Добриян, СТВ:

Комбайн с жаткой и полным бункером весит более 25 тонн. Столько же весит легендарный танк Т-34. Именно поэтому конструкторы постоянно ищут способ сделать комбайн легче. Каждый сэкономленный килограмм – это уменьшение расхода топлива и нагрузки на почву.

С увеличением количества деталей из высокопрочного чугуна комбайн будет становиться легче и дешевле. Этого же требовал и глава государства Александр Лукашенко, посещая Гомельскую область. Президент Беларуси поручил разработать стратегию развития «Гомсельмаша» Первая деталь из высокопрочного чугуна, ушедшая в серию, оказалась дешевле импортного аналога на те самые 20%. Вектор развития производства гомельские комбайностроители выбрали давно. Их машины – современный и наукоёмкий продукт, а вложения в собственные разработки это всегда недешево.