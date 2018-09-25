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Массовое производство сыра «Камамбер» планируют наладить в Витебской области

25 сентября 2018 17:41
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Новости Беларуси. На Витебщине успешно освоено производство сыра с белой плесенью «Камамбер», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Массовое производство сыра «Камамбер» планируют наладить в Витебской области-1

Первая пробная партия, полторы тонны, сошла с конвейера и была успешно реализована в торговой сети. Надо отметить, что в качестве сырья использовалось не овечье, а коровье молоко. Продукт произведён на оборудовании, которое уже имелось у предприятия. Но для того, чтобы производство поставить на поток, необходимо приобрести автоматизированную линию. Сейчас в соответствующем цехе идёт ремонт.

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# Предприятия Беларуси # Экономика # Фотофакт

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