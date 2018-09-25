Новости экономики за 25.09.2018

Новости Беларуси. Беларусь стремительно наращивает экспорт древесной продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только за 2017 год товарооборот, например, с Грузией увеличился в 10 раз. Основной упор наша страна делает на поставку уже готовых изделий из дерева.

Особой популярностью пользуются белорусские дома, конструкции и мебель. Уже в ближайшее время в Белостоке пройдет Восточно-экономический форум. Где эксперты по деревообработке и мебельной отрасли более чем из 40 стран обсудят возможности новых коопераций, а также новые условия для бережного и рационального использования древесины.

Владимир Карягин, председатель президиума Республиканской конфедерации предпринимательства:

Белорусская продукция завоевывает позиции год от года. И это не только на традиционных рынках, где нас знают (это Россия, Украина), но и странах дальней дуги. Наша продукция все больше востребована в странах ближневосточного региона. Там очень большие перспективы. Мы надеемся, что это будет и в Сирии, и в Ираке, Иране.

Клайф Брукс, мастер резьбы по дереву (Англия):

Я в деревообработке – более 20 лет. Стараюсь посетить максимальное количество форумов. В 2018 году Беларусь стала для меня третьей страной. На Западе это большое хобби, у вас я повстречал множество талантливых мастеров, которые производят действительно качественный продукт.

В 25 раз ведущая деловая площадка собрала в Минске более 100 компаний из 18 стран. Зарубежные эксперты деревообрабатывающей отрасли приехали в столицу, чтобы обменяться не только опытом, но и инновационными технологиями. Также на выставке мастера столярного дела смогли продемонстрировать свои умения. Разлетаться щепки и стружка будут в футбольном манеже до конца недели. РЕКОРДНЫЙ КОНТРАКТ Рекордом отметились и дорожные строители. Белорусская компания выиграла украинский тендер на ремонт автодороги Киев-Одесса. Массовое производство сыра «Камамбер» планируют наладить в Витебской области