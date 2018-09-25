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Белорусская спецтехника почти на 60 млн долларов будет поставлена в Зимбабве. Шейман доложил Президенту об итогах визита в эту страну

25 сентября 2018 13:59
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Новости Беларуси. 25 сентября Управляющий делами Президента Виктор Шейман доложил Александру Лукашенко, о чем договорился во время недавнего визита в Зимбабве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По результатам встреч с руководством этой страны определены направления сотрудничества.

Прорабатываются вопросы совместного развития инфраструктуры, строительства, создания логистических центров.

Кроме того, уже подписаны контракты на поставку в Зимбабве белорусской спецтехники на сумму почти 60 миллионов долларов.

Белорусская спецтехника почти на 60 млн долларов будет поставлена в Зимбабве. Шейман доложил Президенту об итогах визита в эту страну-1

# Предприятия Беларуси # Экономика # Виктор Шейман # Фотофакт

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