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Машиностроение, текстильная отрасль, IT и фармацевтика. Беларусь и Индия подпишут договор об инвестициях

25 сентября 2018 08:15
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Новости Беларуси. Беларусь и Индия подпишут договор об инвестициях. Основные направления – машиностроение, текстильная отрасль, IT и фармацевтика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Машиностроение, текстильная отрасль, IT и фармацевтика. Беларусь и Индия подпишут договор об инвестициях-1

Машиностроение, текстильная отрасль, IT и фармацевтика. Беларусь и Индия подпишут договор об инвестициях-3

Напомним, в Беларуси уже есть три завода по производству лекарств c индийским капиталом. Планируется строительство еще одного. К слову, за полугодие инвестиции из Индии в нашу экономику составили почти полмиллиарда долларов. Это на четверть больше, чем в первой половине 2017 года.

Машиностроение, текстильная отрасль, IT и фармацевтика. Беларусь и Индия подпишут договор об инвестициях-6

Чхотта Рам Чоудхари, государственный министр торговли и промышленности Индии:
В настоящее время промышленники обсуждают возможности инвестиционного сотрудничества. Да, у нас уже есть совместные достижения в фармацевтике. В Индии мы ожидаем приход белорусских инвестиций так же, как инвестиций из стран Европы. На межправительственной комиссии Беларуси и Индии мы обсудим, в каких областях мы будем со

Индия – наиболее крупный и перспективный торговый партнер Беларуси в Южной Азии. Сейчас наша основная экспортная позиция – калийные удобрения. Также на индийских прилавках можно найти наши льняные ткани, молочную продукцию и спиртное.

# Беларусь-Индия # Экономика # Фотофакт

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