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Сергей Мусиенко: «Условно говоря, можем взяться за очистку от химического оружия Балтийского моря – там 300 000 тонн боеприпасов»

22 января 2020 17:43
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Эксперт высказал мнение о возможностях Беларуси в программе «В обстановке мира».

Сергей Мусиенко, руководитель аналитического центра:
Мы имеем приоритет мировой  в ликвидации химического оружия фосфоросодержащего. Такого никто в мире не делал. И это на стыке и промышленности. И это очень серьёзная проблема.

Многие страны мира – и США, и Израиль – подходили к этой проблеме, но она не решалась. Сейчас под Смоленском на полигонах, там уже некуда складывать болванки от снарядов. Они уже думают, как переплавлять их. И те же кассетные боеприпасы – мы подошли к ликвидации. Это такие мировые приоритеты высокотехнологичные.

То есть мы, условно говоря, можем взяться за очистку от химического оружия Балтийского моря – там 300 тысяч тонн содержится боеприпасов, которые топили «добрые» американские и английские конвои прямо в Балтике. Немецкое оружие Первой мировой войны и Второй – это огромная, огромная экологическая проблема. Технологические и академические институты, и наша промышленность может подойти к этой теме.

Сергей Мусиенко: «Условно говоря, можем взяться за очистку от химического оружия Балтийского моря – там 300 000 тонн боеприпасов»-1

# Экология # Экономика # Сергей Мусиенко

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