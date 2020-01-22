Сергей Мусиенко: «Условно говоря, можем взяться за очистку от химического оружия Балтийского моря – там 300 000 тонн боеприпасов»

Эксперт высказал мнение о возможностях Беларуси в программе «В обстановке мира».

Сергей Мусиенко, руководитель аналитического центра:

Мы имеем приоритет мировой в ликвидации химического оружия фосфоросодержащего. Такого никто в мире не делал. И это на стыке и промышленности. И это очень серьёзная проблема.

Многие страны мира – и США, и Израиль – подходили к этой проблеме, но она не решалась. Сейчас под Смоленском на полигонах, там уже некуда складывать болванки от снарядов. Они уже думают, как переплавлять их. И те же кассетные боеприпасы – мы подошли к ликвидации. Это такие мировые приоритеты высокотехнологичные.

То есть мы, условно говоря, можем взяться за очистку от химического оружия Балтийского моря – там 300 тысяч тонн содержится боеприпасов, которые топили «добрые» американские и английские конвои прямо в Балтике. Немецкое оружие Первой мировой войны и Второй – это огромная, огромная экологическая проблема. Технологические и академические институты, и наша промышленность может подойти к этой теме.