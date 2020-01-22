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Новости экономики за 22.01.2020

22 января 2020 20:20
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Новости Беларуси. На темпы роста экономики повлияла в том числе тёплая зима, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Считают эксперты Евразийского банка развития.

РНПЦ продлили предоставление льготы по налогу на прибыль

Новости экономики за 22.01.2020-1

Климатический фактор привел к сокращению выработки электроэнергии. Уменьшение выпуска калийных удобрений ограничивает рост промышленности и выражается в слабых результатах транспортной деятельности и оптовой торговли. Эксперты банка также полагают, что в начале 2020 года темп роста экономики Беларуси продолжит замедляться. По их мнению, производственные результаты промышленности во многом будут определяться динамикой нефтеперерабатывающей и химической отраслей.

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# Деньги # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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