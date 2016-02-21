Малый бизнес и торговля по правилам в Беларуси: нюансы дорожной карты для предпринимателей

Новости Беларуси. На неделе много риторики звучало и в отношении малого бизнеса. Конечно, не могли обойти эту тему стороной. Тем более, что стали известны подробности дискуссий в рамках той самой рабочей группы, куда вошли представители госорганов и предпринимательского сообщества.

Сертификатам быть. Обратного пути нет и быть не может. Правила общие для всех членов ЕАЭС. А значит всем придется их выполнять.

Геннадий Свидерский, первый заместитель министра промышленности Республики Беларусь:

Есть регламенты, которые мы признали как общие. И эта работа будет продолжена. Есть система признания сертификатов. То есть, получив сертификат в одной стране, вы можете использовать его, он признается в наших странах ЕАЭС, но в этом направлении тоже есть куда развиваться, что гармонизировать и унифицировать.

Татьяна Валовая, член коллегии по основным направлениям интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии:

На национальном уровне, естественно, идет и применительная практика, и исполнение, и так далее. Поэтому, конечно, иногда возникают какие-то озабоченности и чувствительности. Но я думаю, что все это решаемо. За сферу технического регулирования Евразийской экономической комиссии отвечает очень высоко профессиональный человек, причем представитель Беларуси. Трепетно относится к тому, чтобы принимаемые наши решения всегда не наносили ущерба ни простым гражданам, ни бизнесу.

Это не только обязательства каждого члена союза. Это еще и прежде всего преимущество на внешнем контуре.

Елена Семак, кандидат экономических наук, доцент кафедры международных экономических отношений БГУ:

Когда формируется интеграционная группировка, которая вырабатывает единые стандарты, основная ее задача состоит в том, чтобы ее бизнес был конкурентоспособен на мировой арене. То есть не наша одна страна выходит, а мы выходим вместе. Естественно, если у нас все стандартизировано и существует общее выполнение условий всех договоренностей, то значит мы надежные, с нами будут разговаривать совсем по-другому.

Беларусь процесс запустила. Не бездумно и категорично, но последовательно. Предпринимателей вначале предупредили, потом еще раз предупредили и, наконец, дали отсрочку. Многие уже работают с сертификатами – это гарант качества и безопасности товара. Цивилизованный документооборот. Хотя, конечно, процесс перестройки и самого бизнеса, и, главное, сознания предпринимателей идет не так легко, как хотелось бы. Тем не менее идет. А это главное.

Александр Гуринович, индивидуальный предприниматель:

Благое начинание, чтобы, конечно, сертификаты были у всех. Нужно, чтобы была сертификация. Все будет хорошо, главное, чтобы государство понимало, относилось к нам с пониманием.

Елена Шалыгина, индивидуальный предприниматель:

Очень много есть постоянных покупателей, которые приходят и хотят найти хороший товар, хорошую обувь. Мы им всегда бесконечно рады.

Самые большие сложности возникли как раз у тех, кто торгует на рынках товарами легкой промышленности. Белорусский легпром предлагает проявить взаимовыгодную гибкость. С предпринимателями обсуждают ассортимент, готовы разработать совместные коллекции для реализации через торговые точки на внутреннем рынке.

Николай Рогожник, заместитель председателя концерна «Беллегпром»:

Если говорить о работе по итогам 2015 года, в адрес индивидуальных предпринимателей отгружено продукции на 20%. То есть темп роста объемов продаж вырос на 120% к уровню 2014 года.

Вопрос перехода на новые правила торговли волнительный для многих. В такого рода бизнесе в стране заняты как минимум 10 тысяч человек. А плюс нанятые ИП сотрудники. Это рабочие места и удобства покупателей.

Отменить общие правила для ЕАЭС не в наших силах, но сделать их применение максимально удобными и практичными пытается рабочая группа при Министерстве экономики. Из 23 членов 20 – представители бизнес-сообщества. Есть и первые совместные решения.

Уже в работе постановление четырех госорганов, которое упростит подтверждение сертификатов. Теперь вместо подлинника или бумажной копии достаточно будет указать его в сопроводительном документе или показать электронный вариант на компьютере, телефоне. В стадии обсуждения вопрос штрафов.

Ирина Костевич, заместитель министра экономики Республики Беларусь:

Есть позиция госорганов. Мы понимаем, что для индивидуальных предпринимателей надо снижать размеры штрафных санкций. Мы как госорганы должны понимать, что у нас есть юридические лица, на которых работают по четыре человека и тоже занимаются торговлей. Поэтому поскольку цель – равные условия, здесь очень внимательно надо подойти к этому вопросу. Однозначно решение никто принимать не будет.

Уже на следующем заседании рабочей группы, а оно состоится 24 февраля, как ожидается, обсудят возможную амнистию для товаров, ввезенных в страну до 1 января 2016 года. Интересует малый бизнес и вопрос малых партий, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Виктор Маргелов, председатель союза юридических лиц «Республиканская конфедерация предпринимательства», член рабочей группы по вопросам деятельности индивидуальных предпринимателей:

Когда партии очень маленькие (условно говоря, вот двое маечек, вот трое маечек и двое штанов), это микропартии, и чтобы им выписывать весь пакет документов, он может быть сравним со стоимость этой партии.

У каждой из сторон свой интерес. У государства, которое выступает гарантом социальной и юридической справедливости, экономической стабильности и международной репутации. У потребителей. Они, вполне понятно, хотят дешевле и качественнее купить. У предпринимателей. Их цель – как можно больше заработать при меньших затратах.

Казалось бы, интересы совсем разные, с одной стороны. Но с другой – все мы живем и работаем в одном государстве. А теперь еще и в одном большом интеграционном сообществе. А значит должны и можем находить общие знаменатели для общих интересов. Ведь интересы государства – это интересы каждого человека, а интересы человека – это главная цель для государства.