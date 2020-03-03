Новости экономики за 03.03.2020

Новости Беларуси. Какой социальный норматив заменит минимальный потребительский бюджет, что презентовали отечественные производители на выставке в Турции и кто сейчас основной поставщик цветов на российский рынок?

С деловыми новостями наш экономический обозреватель Сергей Савицкий.

ИНТЕРНЕТ ОБОШЕЛ ТЕЛЕВИДЕНИЕ ПО ДОХОДАМ ОТ РЕКЛАМЫ

Настоящим переворотом ознаменовался 2019 год на отечественном рекламном рынке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По его итогам белорусский сегмент интернета впервые заработал больше, чем телевидение.