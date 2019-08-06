МАГАТЭ подтвердит готовность к запуску АЭС в Островце

Новости Беларуси. Миссия МАГАТЭ приступила к работе на белорусской АЭС в Островце, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Специалисты международной организации подтвердят готовность атомной электростанции к вводу, а также дальнейшей безопасной эксплуатации двух энергоблоков. Эксперты будут работать до 22 августа.

Миссия группы анализа эксплуатационной безопасности МАГАТЭ посещает с проверками строящиеся объекты до загрузки в реакторы ядерного топлива.