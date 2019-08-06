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МАГАТЭ подтвердит готовность к запуску АЭС в Островце

06 августа 2019 08:36
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Новости Беларуси. Миссия МАГАТЭ приступила к работе на белорусской АЭС в Островце,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МАГАТЭ подтвердит готовность к запуску АЭС в Островце-1

Специалисты международной организации подтвердят готовность атомной электростанции к вводу, а также дальнейшей безопасной эксплуатации двух энергоблоков. Эксперты будут работать до 22 августа.

МАГАТЭ подтвердит готовность к запуску АЭС в Островце-4

Миссия группы анализа эксплуатационной безопасности МАГАТЭ посещает с проверками строящиеся объекты до загрузки в реакторы ядерного топлива.

МАГАТЭ подтвердит готовность к запуску АЭС в Островце-7

Проект, по которому строится АЭС в Беларуси, отвечает постфукусимским требованиям. Станция будет состоять из двух энергоблоков, первый планируется запустить осенью, второй – в 2020-м.

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# АЭС в Беларуси # Экономика # Фотофакт

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