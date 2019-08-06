МАГАТЭ подтвердит готовность к запуску АЭС в Островце

Новости Беларуси. Миссия МАГАТЭ приступила к работе на белорусской АЭС в Островце, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Миссия МАГАТЭ приступила к работе на белорусской АЭС в Островце, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Специалисты международной организации подтвердят готовность атомной электростанции к вводу, а также дальнейшей безопасной эксплуатации двух энергоблоков. Эксперты будут работать до 22 августа.
Миссия группы анализа эксплуатационной безопасности МАГАТЭ посещает с проверками строящиеся объекты до загрузки в реакторы ядерного топлива.
Проект, по которому строится АЭС в Беларуси, отвечает постфукусимским требованиям. Станция будет состоять из двух энергоблоков, первый планируется запустить осенью, второй – в 2020-м.
Экс-президент Литвы: «Я не думаю, что белорусы строили бы себе небезопасную электростанцию»