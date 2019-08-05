«Пройти по трубам более 10 километров»: показываем, как зерно урожая-2019 превращается в муку

Новости Беларуси. Приятная на вкус и стабильно высокая по качеству. Уже 6 августа на столичные хлебозаводы поступит мука нового урожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ее постепенно будут смешивать с продуктами переработки зерна прошлых лет. Идеальной мука станет через две недели. Зерно должно отлежаться, чтобы иметь высокие хлебопекарные качества. Первую партию нашего белого золота оценил корреспондент Евгений Поболовец.

Румяная корочка, воздушность, эластичность и отсутствие липковатого мякиша. На качество муки, равно как и на качество хлеба, влияют десятки факторов. Контроль за этим на комбинатах хлебопродуктов постоянный на каждом этапе.

Начинается все с проходной – без первой пробы и оценки в лаборатории зерно просто не поступит на территорию завода.

Мария Гапеева, начальник лаборатории Минского комбината хлебопродуктов:

Идеальное зерно для хлебопечения должно обладать наряду с зерновыми показателями качества хорошими хлебопекарными качествами, то есть реологическими свойствами теста.

Это в былые годы очередь из машин могла достигать нескольких километров. К слову, именно тогда и появилась поговорка про битву за урожай – чтобы успеть довезти зерно на хлебозавод, подключали армию. Не всегда хозяйства справлялись сами: машины часто ломались, а в кузова полуторок столько же и зерна насыплешь. Сравните с современными МАЗами, которые за раз могут перевезти до 10 тонн.

Плюс на самом комбинате хлебопродуктов со временем автоматизировали процесс снятия проб. Теперь все приборами с точностью до 0,5 %, а не на язык, как семечки.

Таисия Целюк, техник-лаборант Минского комбината хлебопродуктов:

Когда мы семечки едим – щелкаем. Мы сухие едим, сырые же не можем есть. Так и зерно: когда щелкает хорошо – сухое, когда давится внутри – сырое. Определяли так.

Обязательная «отлежка» – минимум две недели. А потом в мельницу. Процесс, как и сотни лет назад у предков: перемолоть, отсеять, отделить зерна от плевел, а вот форма изменилась.

Сегодня мельница – это многоэтажное здание и десятки механизмов.

Евгений Поболовец, корреспондент:

Эти трубы есть не что иное, как современная мельница. В XXI веке чтобы из зерна получилась мука высшего сорта, оно должно пройти по трубам более 10 километров. На каждом этапе зерно перемалывается, высушивается, перемалывается еще раз, очищается.

На выходе получается мука высшего сорта. Вот она – первая партия белого золота урожая 2019-го.

Высокое качество зерна отмечают и в регионах. В Гомельской области, к примеру, оно хоть и некрупное, но с отменными органолептическими качествами. Приятное на вкус, после доработки это будет отличная мука.

Юрий Буглаков, начальник мельницы Гомельского комбината хлебопродуктов:

Мы новый урожай уже подмешиваем под старый. Мука из него получается, мы видим, какая она есть: чище, красивая идет, белая. Очень приятная мука.

Пока белорусы ругают холодный июль, пекари радуются знойному июню. В пшенице много клейковинных белков: почти 99 % поступающего зерна – третьего сорта. Значит, хлеб будет румяным и пышным из своей, а не венгерской муки, как было в 90-е.

Геннадий Мисовский, первый заместитель директора Минского комбината хлебопродуктов:

В Беларуси не выращивали такие объемы пшеницы, пшеница завозилась по импорту. Сегодня предприятия республики обеспечивают наш комбинат хлебопродуктов (то есть по сути столицу) и иные областные центры зерном белорусского происхождения.