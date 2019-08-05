Прямой эфир

Новости экономики за 05.08.2019

05 августа 2019 15:11
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. На чем экономили коммунальщики? Как изменятся нормы расходов на питание в садах и школах, и чем ответил Китай на новые пошлины США? Деловой обзор в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЕВРОСОЮЗ ПОДДЕРЖИТ ИНИЦИАТИВУ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ

Европейский союз поддержит проекты по повышению эффективности использования энергии и природных ресурсов в Беларуси. Это предусмотрено финансовым соглашением с департаментом по энергоэффективности Госкомитета стандартизации. Бюджет новой совместной программы сотрудничества – 15 миллионов евро. Реализовывать проект начнут с Брестской и Гродненской областей.

Новости экономики за 05.08.2019-1

Программа поможет разработать меры по распространению инвестиционной деятельности, предполагающей экономию энергии, более эффективное управление ресурсами, модернизацию муниципальной и частной инфраструктуры.

Более 38 млн рублей сэкономили предприятия ЖКХ с помощью энергосберегающих технологий

В Беларуси увеличатся нормы расходов на питание детей в садах и школах

ЧЕМ ДАЛЬШЕ, ТЕМ БЕСКОМПРОМИССНЕЕ

Новый виток истории торговой войны США и Китая. После того, как Трамп объявил о новых пошлинах на китайские товары, которые Вашингтон вводит с 1 сентября, власти Китая поручили госкомпаниям приостановить импорт американской сельхозпродукции.

Новости экономики за 05.08.2019-4

Китай, по мнению Трампа, несправедливо управляет валютным курсом, чтобы помочь своим экспортерам, и не выполняет обещание нарастить закупки американской сельхозпродукции после торгового перемирия в июне.

Депутат из Ленинградской области предложил ограничить выдачу кредитов россиянам младше 25 лет

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Более 38 млн рублей сэкономили предприятия ЖКХ с помощью энергосберегающих технологий
05 августа 2019 15:10

Более 38 млн рублей сэкономили предприятия ЖКХ с помощью энергосберегающих технологий

В Беларуси собрано почти 4 млн 600 тысяч тонн зерна
05 августа 2019 13:53

В Беларуси собрано почти 4 млн 600 тысяч тонн зерна

Президент Беларуси – главе ЕИБ: «Мы найдём новые направления, которые будут выгодны для нас и вашего банка»
05 августа 2019 12:11

Президент Беларуси – главе ЕИБ: «Мы найдём новые направления, которые будут выгодны для нас и вашего банка»