Новости экономики за 05.08.2019
Новости Беларуси. На чем экономили коммунальщики? Как изменятся нормы расходов на питание в садах и школах, и чем ответил Китай на новые пошлины США? Деловой обзор в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ЕВРОСОЮЗ ПОДДЕРЖИТ ИНИЦИАТИВУ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ
Европейский союз поддержит проекты по повышению эффективности использования энергии и природных ресурсов в Беларуси. Это предусмотрено финансовым соглашением с департаментом по энергоэффективности Госкомитета стандартизации. Бюджет новой совместной программы сотрудничества – 15 миллионов евро. Реализовывать проект начнут с Брестской и Гродненской областей.
Программа поможет разработать меры по распространению инвестиционной деятельности, предполагающей экономию энергии, более эффективное управление ресурсами, модернизацию муниципальной и частной инфраструктуры.
Более 38 млн рублей сэкономили предприятия ЖКХ с помощью энергосберегающих технологий
В Беларуси увеличатся нормы расходов на питание детей в садах и школах
ЧЕМ ДАЛЬШЕ, ТЕМ БЕСКОМПРОМИССНЕЕ
Новый виток истории торговой войны США и Китая. После того, как Трамп объявил о новых пошлинах на китайские товары, которые Вашингтон вводит с 1 сентября, власти Китая поручили госкомпаниям приостановить импорт американской сельхозпродукции.
Китай, по мнению Трампа, несправедливо управляет валютным курсом, чтобы помочь своим экспортерам, и не выполняет обещание нарастить закупки американской сельхозпродукции после торгового перемирия в июне.
Депутат из Ленинградской области предложил ограничить выдачу кредитов россиянам младше 25 лет