Новости экономики за 05.08.2019

Новости Беларуси. На чем экономили коммунальщики? Как изменятся нормы расходов на питание в садах и школах, и чем ответил Китай на новые пошлины США? Деловой обзор в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЕВРОСОЮЗ ПОДДЕРЖИТ ИНИЦИАТИВУ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭНЕРГИИ

Европейский союз поддержит проекты по повышению эффективности использования энергии и природных ресурсов в Беларуси. Это предусмотрено финансовым соглашением с департаментом по энергоэффективности Госкомитета стандартизации. Бюджет новой совместной программы сотрудничества – 15 миллионов евро. Реализовывать проект начнут с Брестской и Гродненской областей.