«Сейчас вот попробовал, очень вкусно»: молодёжная делегация из Узбекистана попробовала приготовить драники на колоде

Новости Беларуси. Эстафету белорусско-узбекистанского Форума регионов принимает новое поколение. 5 августа в Минск прибыла делегация Союза молодежи Узбекистана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Знакомство начали с ужина, который вместе и приготовили.

Мне очень нравится национальные блюда готовить.

– Очень вкусно.

– Пробовали когда-нибудь раньше такое?

– Нет, до этого нет. Но сейчас вот попробовал, очень вкусно. Благодарю.

Драники на колоде – блюдо, которого точно нет в кулинарной книге узбеков. Но восточные гости технологию освоили быстро.

Познакомиться с нашей культурой помогла и интерактивная зона, где показали традиционный белорусский орнамент. Его можно было вышить даже самому.

Уже 6 августа молодых людей ждет серьезная работа. Они будут обсуждать современные тренды в IT и перспективы стартап-движения. Встречи пройдут в ведущих белорусских вузах, в городском технопарке и ПВТ.

Максим Кирьянов, ведущий программист IT-компании:

IT-сфера – это та сфера, которая всегда требует обучения. Нельзя считать, что, закончив какой-то университет либо просто научившись сам, сможешь всегда в этом работать. Каждый день выходят новые фреймворки, новые технологии и методы их применения. Такие встречи позволяют общаться между собой, понимать вектор развития технологий.

Азамат Джалалов, программист (Узбекистан):

У нас есть хорошие программисты, ребята, которые работают на мировом уровне. И мы считаем, что совместная работа принесет еще больший вклад в развитие экономики обеих стран.

Аббосхан Худжанов, официальный представитель Союза молодежи Узбекистана:

В первую очередь мы рассчитываем связать наши страны. Не просто страны, а именно молодежь наших стран таким образом, чтобы они были связаны не просто документально какими-то рамками, которые создаем мы как организация. Мы хотим, чтобы они нашли что-то общее не просто в сфере профессиональной, а так же и духовной тоже.