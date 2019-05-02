Экс-президент Литвы: «Я не думаю, что белорусы строили бы себе небезопасную электростанцию»

Новости Беларуси. После разговора с Александром Лукашенко, депутат Европарламента продолжил общение с журналистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В беседе Роландас Паксас поделился подробностями встречи с Президентом.

Роландас Паксас, депутат Европейского парламента:

Не секрет, что определенные политические силы в Литве и не только в Литве, строительство атомной станции используют для достижения политических целей.

Я не думаю, что белорусы строили бы себе небезопасную электростанцию. Я предложил Президенту создать самую мощную международную экспертную группу тех стран, которые имеют опыт, и создать ту группу для мониторинга. Я понимаю, что эта станция будет построена, я понимаю, что она будет работать, я понимаю, что сейчас всем нужно идти навстречу, быть очень прозрачными, чтобы как можно больше вложить в безопасность этой станции.