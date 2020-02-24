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МАГАТЭ оценит готовность инфраструктуры к запуску БелАЭС

24 февраля 2020 07:29
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Новости Беларуси. Пуск БелАЭС выходит на финишную прямую. 24 февраля к работе в нашей стране приступает миссия МАГАТЭ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эксперты оценят готовность инфраструктуры ядерной энергетики к эксплуатации атомной электростанции. 

МАГАТЭ оценит готовность инфраструктуры к запуску БелАЭС -1

В центре внимания – вопросы кадрового обеспечения, обращения с радиоактивными отходами и государственная политика в этой области. Представителей международной организации также ждут в Островце.

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МАГАТЭ оценит готовность инфраструктуры к запуску БелАЭС -4

На этот год запланирован пуск первого энергоблока Белорусской АЭС. Накануне Госатомнадзор начал проверку готовности объекта к завозу ядерного топлива. Его должны доставить в течение первого квартала. 

# АЭС в Беларуси # Экономика # Фотофакт

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