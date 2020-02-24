МАГАТЭ оценит готовность инфраструктуры к запуску БелАЭС

Новости Беларуси. Пуск БелАЭС выходит на финишную прямую. 24 февраля к работе в нашей стране приступает миссия МАГАТЭ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эксперты оценят готовность инфраструктуры ядерной энергетики к эксплуатации атомной электростанции.
В центре внимания – вопросы кадрового обеспечения, обращения с радиоактивными отходами и государственная политика в этой области. Представителей международной организации также ждут в Островце.
Александр Лукашенко об усилении безопасности на БелАЭС: второй Чернобыль Европа не переживёт
На этот год запланирован пуск первого энергоблока Белорусской АЭС. Накануне Госатомнадзор начал проверку готовности объекта к завозу ядерного топлива. Его должны доставить в течение первого квартала.