V неделя предпринимательства открывается в Минске: что будут обсуждать спикеры

Владимир Карягин, председатель Республиканской конфедерации предпринимательства:

Количество ремесленников растет – растет, количество самозанятых растет в регионах, люди получают возможность проявлять свои экономические деловые инициативы, т.е. это позитивный вектор. А сегодня мы приковываем внимание к тому потенциалу, который есть в регионах, самых маленьких населенных пунктах. Мы заинтересованы, чтобы люди находилис здесь рабочие места, здесь зарабатывали деньги, и мы должны им помочь сегодня освоить новые профессии и специальности, найти друг друга, войти в кооперацию, и вот об этом мы будем говорить в рамках Недели, и в рамках нашего форума.