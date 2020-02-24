V неделя предпринимательства открывается в Минске: что будут обсуждать спикеры

Новости Беларуси. О важном для бизнеса будут говорить в ближайшие дни в Беларуси. Пятая неделя предпринимательства открывается 24 февраля в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ежегодное событие объединит сотни инициатив.
Новости Беларуси. О важном для бизнеса будут говорить в ближайшие дни в Беларуси. Пятая неделя предпринимательства открывается 24 февраля в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ежегодное событие объединит сотни инициатив.
Среди многочисленных мероприятий Недели – семинары, круглые столы, конференции. Темы к обсуждению подготовлены самые разные: от цифровизации до развития деловой инициативы в сельской местности.
Участие в дискуссиях примут менеджеры крупнейших компаний, представители госорганов, зарубежные эксперты. Своим видением развития бизнеса поделятся деловые круги из Китая и Евросоюза. Крупнейшей локацией уже традиционно станет форум «Развитие предпринимательства в Беларуси: стратегия и тактика». Программа Недели охватит всю страну. Ряд встреч пройдет в регионах.
Владимир Карягин, председатель Республиканской конфедерации предпринимательства:
Количество ремесленников растет – растет, количество самозанятых растет в регионах, люди получают возможность проявлять свои экономические деловые инициативы, т.е. это позитивный вектор. А сегодня мы приковываем внимание к тому потенциалу, который есть в регионах, самых маленьких населенных пунктах. Мы заинтересованы, чтобы люди находилис здесь рабочие места, здесь зарабатывали деньги, и мы должны им помочь сегодня освоить новые профессии и специальности, найти друг друга, войти в кооперацию, и вот об этом мы будем говорить в рамках Недели, и в рамках нашего форума.
К теме бизнеса организаторы Недели намерены привлечь широкую аудиторию – встречи пройдут со школьниками, студентами и начинающими предпринимателями. Как открыть свое дело и успешно продвигаться на рынке, об этом расскажут крупные игроки в рамках акции «Демонстрируем свой бизнес». Молодежь пригласят в офисы IT- компаний, логистических и банковских организаций.