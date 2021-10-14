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Новости экономики за 14.10.2021

14 октября 2021 15:06
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Новости Беларуси. Когда в стране заработает логистический онлайн-оператор, почему Молдова объявила «режим тревоги» в энергетике и что с ценами на газ в Европе и на алюминий в мире?

С деловым обзором наш экономический обозреватель Наталья Надольская.

В БЕЛАРУСИ СОЗДАЕТСЯ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ОНЛАЙН-ОПЕРАТОР

Национальная система электронной логистики необходима для цифровизации транспортно-логистической системы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 14.10.2021-1

Проект станет частью экосистемы цифровых транспортных коридоров в ЕАЭС. Логистический онлайн-оператор будет поддерживать электронное взаимодействие с уполномоченными органами стран ЕАЭС. Реализуется проект в ближайшие годы на трех маршрутах. Из бюджета ЕАЭС на эти цели выделят 4 миллиона долларов.

ЕДИНУЮ СИСТЕМУ TAX FREE МОГУТ СОЗДАТЬ В ЕАЭС

В ЕАЭС может быть создана единая система Tax Free по возврату НДС физлицам-нерезидентам. Система работает во многих странах и дает иностранному покупателю возможность вернуть деньги от покупки товаров, приобретенных в организациях розничной торговли.

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Беларусь поддерживает систему Tax Free с 2013 года. Возврат производится с цены товаров, облагаемых 20 % НДС, при условии покупки на сумму более 80 рублей.

«ГАЗПРОМ» ДОСТИГНЕТ РЕКОРДА ПО ДОБЫЧЕ ГАЗА

«Газпром» в 2021 году, вероятно, достигнет рекорда по добыче газа. В сентябре получили 40,8 миллиарда кубометров, и это на 12 % больше, чем за сентябрь 2020 года. Это же рекордный показатель за последние 13 лет. Россия закончит закачку газа в свои подземные хранилища примерно в конце октября.

Новости экономики за 14.10.2021-7

Тем временем цены на газ в Европе снова пошли вверх. В ходе торгов на Лондонской бирже стоимость 1 000 кубометров природного газа взлетела выше 1 200 долларов. На максимуме цена доходила до 1 250 долларов за 1 000 кубометров.

Молдова объявила «режим тревоги» в энергетике из-за дефицита газа. Действовавший договор о поставках газа с «Газпромом» истек, а новый еще не подписан. В переходный период Молдова вынуждена платить за газ в четыре раза дороже. Чтобы сэкономить газ, ряд предприятий энергетического комплекса, включая ТЭЦ, частично перешли на мазут или уголь.

ЦЕНЫ НА АЛЮМИНИЙ ДОСТИГЛИ МАКСИМУМА ЗА 13 ЛЕТ – 3 000 ДОЛЛАРОВ ЗА ТОННУ

С начала года цены на алюминий выросли на 50 % на фоне восстановления экономик после локдаунов. Металл востребован во многих отраслях промышленности и технологическом секторе – от пивных банок до iPhone. На Лондонской бирже металлов фьючерс на алюминий превысил 3 000 долларов за тонну.

Новости экономики за 14.10.2021-10

Спрос на металл увеличивается по мере восстановления экономической активности в мире. Некоторое время рост спроса удавалось удовлетворять за счет использования складских запасов.

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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