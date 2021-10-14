Общий рынок нефти, тарифы на газ и климат. Какие вопросы обсудят на заседании Высшего Евразийского экономического совета

От формирования общих рынков энергоресурсов до глобальных климатических вызовов. Заседание Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств ЕАЭС пройдет 14 октября в формате видеоконференцсвязи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По традиции участие в саммите примут лидеры стран ЕАЭС, а также президенты государств – наблюдателей (Кубы и Узбекистана). Эта онлайн-встреча инициирована нашей страной и пройдет под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Всего в повестке более десятка актуальных вопросов развития сотрудничества.

В частности, стороны обсудят переход ко второму этапу формирования общих рынков нефти и нефтепродуктов, а также тарифообразование на рынке газа. Общие рынки энергоресурсов ЕАЭС должны заработать до 1 января 2025 года.

Ожидается, что по итогам встречи лидеры примут и общее заявление о климатической повестке ЕАЭС.