Прямой эфир

Лукашенко: субъектам хозяйствования надо помогать. Спокойно, без шума, без крика

28 марта 2024 10:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Вся финансовая деятельность должна быть подчинена интересам экономики. Александр Лукашенко 28 марта заслушал доклад о работе банковской сферы и принимаемых мерах по сопровождению внешнеторговой деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Лукашенко: субъектам хозяйствования надо помогать. Спокойно, без шума, без крика-1

Во Дворец Независимости были приглашены председатель Нацбанка, первый вице-премьер, курирующий в правительстве вопросы экономики, замглавы Администрации, а также министр финансов и заместитель министра иностранных дел. Несмотря на санкционный прессинг, которому подверглась наша страна, белорусская экономика справляется с поставленными задачами, – отметил Президент. В свою очередь это говорит о том, что и правительство, и Нацбанк выполняют поручения с большой ответственностью. Но есть ряд некоторых проблем, в частности в кредитно-финансовой сфере. Их глава государства предложил подробно и честно обсудить. При этом подчеркнув: экономика – приоритет приоритетов.

Лукашенко: субъектам хозяйствования надо помогать. Спокойно, без шума, без крика-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Основные действующие лица, которые занимаются в Беларуси экономикой и финансами, присутствуют. Думаю, к месту будет обсудить основные проблемы. Именно проблемы, которые у нас существуют. Санкции санкциями. Вроде мы справляемся, все ничего. Но, как и Россия это признала, чувствуем давление. Со стороны американцев прежде всего. Давление, связанное с расчетами. Субъектам хозяйствования надо помогать. Там, где мы можем. Спокойно, без шума, без крика. Хотелось бы знать (это уже вопрос и правительства, и Администрации Президента), выполняются ли эти функции. И насколько Министерство иностранных дел вместе с Национальным банком занимаются этими проблемами. Вот комплекс вопросов и другие, которые будут у вас, Павел Владимирович [Павел Каллаур, председатель правления Национального банка – прим. ред.]. Я готов при этих свидетелях, которые занимаются финансами в стране, обсудить эти проблемы. Честно и откровенно.

Лукашенко: субъектам хозяйствования надо помогать. Спокойно, без шума, без крика-7

Обратил внимание Президент и на вопрос, касающийся контроля за системой ценообразования. Глава государства напомнил: за инфляцию и рост цен в стране отвечает не только Национальный банк, но и правительство, которое несет определенную нагрузку. При этом подчеркнул Александр Лукашенко и тот факт, что система контроля за ценообразованием будет только усиливаться.

Выступая с докладом, Павел Каллаур, председатель Нацбанка, отметил, что в целом банковская система во взаимодействии с правительством справляется с ключевыми задачами, напрямую связанными с развитием экономики. Особых вопросов, требующих вмешательства Президента, нет.

# Государственная политика # Экономика # Александр Лукашенко

Другие новости рубрики

Все новости
Подготовку к XI Форуму регионов обсудили в Минске
27 марта 2024 13:37

Подготовку к XI Форуму регионов обсудили в Минске

Товарооборот между Беларусью и Адыгеей вырос на 84%
27 марта 2024 11:20

Товарооборот между Беларусью и Адыгеей вырос на 84%

Темп роста валового регионального продукта Минска за январь-февраль 2024-го составил 103%
25 марта 2024 17:31

Темп роста валового регионального продукта Минска за январь-февраль 2024-го составил 103%

Губернатор Омской области: Беларусь заняла 4-е место среди стран – партнёров региона по итогам 2023-го
25 марта 2024 16:44

Губернатор Омской области: Беларусь заняла 4-е место среди стран – партнёров региона по итогам 2023-го

Мультибрендовый центр белорусской техники появится в Омской области
25 марта 2024 13:38

Мультибрендовый центр белорусской техники появится в Омской области

Президент и губернатор Омской области обсудили вопросы импортозамещения
25 марта 2024 11:08

Президент и губернатор Омской области обсудили вопросы импортозамещения

Лукашенко – губернатору Омской области: «Нашим ученым есть над чем работать»
25 марта 2024 10:53

Лукашенко – губернатору Омской области: «Нашим ученым есть над чем работать»

Делегация Омской области возложила цветы к Вечному огню на площади Победы в Минске
25 марта 2024 07:27

Делегация Омской области возложила цветы к Вечному огню на площади Победы в Минске

В Минске объём промышленного производства за январь-февраль вырос на 6%
22 марта 2024 18:45

В Минске объём промышленного производства за январь-февраль вырос на 6%

Беларусь и Египет утвердили планы по развитию двустороннего сотрудничества на 2024 год
19 марта 2024 18:54

Беларусь и Египет утвердили планы по развитию двустороннего сотрудничества на 2024 год

В Беларуси наблюдается заметный прирост в промышленном производстве
19 марта 2024 18:51

В Беларуси наблюдается заметный прирост в промышленном производстве

Российские компании на 40% увеличили объём сделок на БУТБ
19 марта 2024 18:49

Российские компании на 40% увеличили объём сделок на БУТБ