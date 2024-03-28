Лукашенко: субъектам хозяйствования надо помогать. Спокойно, без шума, без крика

Вся финансовая деятельность должна быть подчинена интересам экономики. Александр Лукашенко 28 марта заслушал доклад о работе банковской сферы и принимаемых мерах по сопровождению внешнеторговой деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Дворец Независимости были приглашены председатель Нацбанка, первый вице-премьер, курирующий в правительстве вопросы экономики, замглавы Администрации, а также министр финансов и заместитель министра иностранных дел. Несмотря на санкционный прессинг, которому подверглась наша страна, белорусская экономика справляется с поставленными задачами, – отметил Президент. В свою очередь это говорит о том, что и правительство, и Нацбанк выполняют поручения с большой ответственностью. Но есть ряд некоторых проблем, в частности в кредитно-финансовой сфере. Их глава государства предложил подробно и честно обсудить. При этом подчеркнув: экономика – приоритет приоритетов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Основные действующие лица, которые занимаются в Беларуси экономикой и финансами, присутствуют. Думаю, к месту будет обсудить основные проблемы. Именно проблемы, которые у нас существуют. Санкции санкциями. Вроде мы справляемся, все ничего. Но, как и Россия это признала, чувствуем давление. Со стороны американцев прежде всего. Давление, связанное с расчетами. Субъектам хозяйствования надо помогать. Там, где мы можем. Спокойно, без шума, без крика. Хотелось бы знать (это уже вопрос и правительства, и Администрации Президента), выполняются ли эти функции. И насколько Министерство иностранных дел вместе с Национальным банком занимаются этими проблемами. Вот комплекс вопросов и другие, которые будут у вас, Павел Владимирович [Павел Каллаур, председатель правления Национального банка – прим. ред.]. Я готов при этих свидетелях, которые занимаются финансами в стране, обсудить эти проблемы. Честно и откровенно.