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Подготовку к XI Форуму регионов обсудили в Минске

27 марта 2024 13:37
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XI Форум регионов Беларуси и России пройдет на высоком организационном и исполнительном уровне. Об этом заявил заместитель председателя оргкомитета по его подготовке от белорусской стороны. Под руководством Михаила Русого прошло заседание рабочих групп Совета Республики и Аппарата Совета Федерации, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подготовку к XI Форуму регионов обсудили в Минске-1

В 2024 году форум пройдет в обновленном формате. Мероприятия запланированы сразу в трех городах: Витебске, Полоцке и Новополоцке. Благодаря этому еще большее число заинтересованных включится в работу по региональному развитию. На встрече 27 марта белорусская и российская стороны обсудили ряд организационных вопросов.

Подготовку к XI Форуму регионов обсудили в Минске-4

Среди них деловая и культурная программа предстоящего форума, в том числе секционное и пленарное заседание, встречи с руководителями обеих стран, а также выставки достижений народного хозяйства Беларуси и России.

Подготовку к XI Форуму регионов обсудили в Минске-7

Дмитрий Демидов, председатель Витебского областного Совета депутатов:
Мы ориентируемся на X Форум, который проходил в прошлом году, принимающей стороной была Российская Федерация, он проходил в Уфе, Башкортостан. В целом экономический эффект был оценен в размере 100 миллиардов российских рублей, общий объем подписанных соглашений и контрактов. Мы планируем, что не должны опустить эту планку и должны провести так же масштабно, с привлечением максимального количества регионов. У Витебщины, как и Республики Беларусь в целом, сложились достаточно прочные отношения на уровне регионов. Очень высокий интерес как со стороны глав регионов Республики Беларусь, так и Российской Федерации.

XI Форум регионов Беларуси и России запланирован на 26 и 27 июня. Совместное инновационное развитие и реализация союзных программ станут основными его темами.

# Беларусь-Россия # Экономика # Михаил Русый # Дмитрий Демидов

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