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Лукашенко: сотрудничество с Зимбабве задало новый стандарт в работе со странами Африки

14 мая 2025 13:31
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Дорожная карта до 2030 года, ряд меморандумов между профильными ведомствами, договоренности о создании комиссии на уровне глав государств – таковы итоги переговоров лидеров Беларуси и Зимбабве, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

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Подготовка к ним началась в 2023 году, после встречи лидеров в столице южноафриканской страны. Тогда же определили основные направления сотрудничества: сельское хозяйство, промышленность, здравоохранение. Успехи, которых уже удалось достичь странам, буквально изменили жизнь населения Зимбабве, что стало сигналом для других государств Африканского континента: Беларусь – перспективный партнер для взаимовыгодного сотрудничества.

Лукашенко: сотрудничество с Зимбабве задало новый стандарт в работе со странами Африки-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Наше двустороннее сотрудничество задало новый стандарт в работе со странами Африки. Учитывая эту высокую планку, мы постарались обеспечить вам и всем членам делегации насыщенную программу. Мы создали совместную комиссию, наладили прямой диалог между профильными министерствами и компаниями, расширяем гуманитарные и культурные контакты между Беларусью и Зимбабве. Вместе наши страны достигают ощутимых практических результатов. Это важное направление – работа с вашей территории на другие страны. Подробности.

# Александр Лукашенко # Международное сотрудничество # Беларусь-Зимбабве

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