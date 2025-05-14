Лукашенко: сотрудничество с Зимбабве задало новый стандарт в работе со странами Африки

Дорожная карта до 2030 года, ряд меморандумов между профильными ведомствами, договоренности о создании комиссии на уровне глав государств – таковы итоги переговоров лидеров Беларуси и Зимбабве, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Большое спасибо, дорогой брат!» – за что Президент Зимбабве поблагодарил Лукашенко?

Подготовка к ним началась в 2023 году, после встречи лидеров в столице южноафриканской страны. Тогда же определили основные направления сотрудничества: сельское хозяйство, промышленность, здравоохранение. Успехи, которых уже удалось достичь странам, буквально изменили жизнь населения Зимбабве, что стало сигналом для других государств Африканского континента: Беларусь – перспективный партнер для взаимовыгодного сотрудничества.