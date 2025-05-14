Беларусь планирует увеличить совместный товарооборот с Зимбабве до 100 млн долларов

Переговоры Александра Лукашенко и Эммерсона Мнангагвы, Президента Зимбабве, состоялись в Минске. При этом речь шла не только об отношениях в формате двойки, но и о том, как этот опыт масштабировать на другие страны Африки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По итогам встречи во Дворце Независимости подписана дорожная карта стратегического сотрудничества и партнерства до 2030 года.

Марафон геополитического сотрудничества продолжается. Из зала торжественных церемоний Дворца Независимости белорусские штандарты даже не уносили. Только сегодня, вместо вьетнамских, знамена Зимбабве. Церемония встречи не такая помпезная. Нет прохождения роты почетного караула и переговоров в узком составе. Это рабочий визит. Но повестка весьма насыщенная. Зимбабве – стратегический партнер и представитель Беларуси в Африке.

Игорь Маршалов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Зимбабве:

В прошлом году было более 30 взаимных визитов. Ту культуру, которая существует в Зимбабве, они привезли ее, показали нам. В прошлом году тоже это было воспринято нашими людьми очень с большим интересом. Поэтому развиваемся.

Язык общения – взаимопонимание. Такие теплые встречи проходят не только на горячей земле Африки, но и у нас. Белорусы – это первые европейцы, к которым в Зимбабве перестали относиться с опаской. Европейский производитель привык к африканским потребителям относиться по принципу культурных пережитков. У азиатов стратегия мягкой силы и привязанных кредитов. Беларусь стала открытием. У нас свой метод. Мы не только продаем технику и технологии, но и помогаем осваивать их местным жителям, а студентам из Зимбабве получать образование в наших вузах.

Даррил Ньяша Мучингури, студент БНТУ:

Я из Зимбабве, мне 25 лет. Сейчас я изучаю строительный факультет на английском, но я знаю чуть-чуть по-русски. Я начал учиться на русском языке в апреле прошлого года. Но сейчас я говорю на хорошем русском. Наш кейс – это равноправные отношения.

Александр Ефимов, министр промышленности Беларуси:

У Зимбабве с Китайской Народной Республикой очень хорошие отношения. Это одна из тех стран, где самый высокий уровень сотрудничества уже установлен. Поэтому Китай – это наш основной конкурент на данном рынке. С другими западными государствами конкурировать гораздо проще, потому что мы понимаем их отношения. Это больше поэксплуатировать, заработать и ничего не вложить и не оставить после себя. Ко всему прочему, это гораздо более дорогая по стоимости продукция. По сути, по качеству она не сильно отличается от нашей современной техники. Поэтому основным конкурентом для нас будет являться в этом регионе Китайская Народная Республика.

Новые проекты как отражение доверия лично к нашему Президенту. Куда бы ни прибывала официальная делегация из Беларуси, принимающая сторона из этого устраивало праздник, почетный караул и аутентичный карнавал. А еще везде ликующая толпа зимбабвийских «ябатек», сторонников действующего Президента. Так эмоционально и весело даже звезд мирового шоу-бизнеса не встречают. В Зимбабве мы приехали с тракторами, а сейчас Беларусь здесь ассоциируется с детским питанием, сухим молоком и ростом урожайности пшеницы. Теперь эта страна не только хаб белорусских интересов на юге Африки, но еще и альтернатива сотрудничеству по западным лекалам. Лукашенко: на примере сотрудничества Беларуси и Зимбабве в Африке видят альтернативу диктату Запада.

С момента исторических переговоров в 2023 году создана совместная комиссия, установлен диалог между министерствами и компаниями, готова договорно-правовая база. А что дальше? Ответу на этот вопрос посвятили сегодняшнюю встречу.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

У нас, конечно же, есть вопросы, которые мешают нам продвигаться теми темпами, которыми мы бы хотели выйти к 2030 году на устойчивый взаимный товарооборот, приближающийся к 100 миллионам долларов. Надо найти развязки по этим вопросам. Они есть, эти развязки, поэтому мы с вами и ведем эти переговоры. Я предлагаю, уважаемый друг, обсудить актуальные темы взаимного нашего сотрудничества. Еще раз хочу подчеркнуть, мне вас нет необходимости убеждать в том, что мы люди ответственные и готовы подписанные договоренности, соглашения исполнять четко и в срок. Мы, я хочу вас заверить, всегда будем верны этому принципу. В этом вы можете не сомневаться.

Президент Зимбабве в Беларуси уже несколько дней. Понятно, сотрудничество основано на взаимных экономических интересах. Но не менее важно принятие смыслов. Мнангагва посетил сакральные места Беларуси. И без переводчика понятна история Брестской крепости. В Зимбабве самые высокие сооружения – это мемориалы борцам за независимость. С нашей Победы нацизма начиналось их избавление от западного колониализма. «Большое спасибо, дорогой брат!» – за что Президент Зимбабве поблагодарил Лукашенко?