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США против участия Зеленского в саммите НАТО

14 мая 2025 15:02
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США против участия Зеленского в саммите НАТО-0

Америка выступает против участия украинского президента Владимира Зеленского в саммите НАТО, который запланирован на 24 и 25 июня 2025 года. Об этом информирует ТАСС.

Сообщается, что приглашения для участия в мероприятии получили только Япония, Республика Корея, Австралия и новая Зеландия. Организационные вопросы могут затрагиваться на неформальном форуме в Турции, но сама программа пока крайне сжатая. Еще даже не запланировано заседание Совета Украина - НАТО.

Источник сообщает, чтобы Украину не исключать окончательно, рассматривается возможность организации мероприятия на уровне глав внешнеполитических ведомств и глав оборонных ведомств.

# НАТО # Владимир Зеленский

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