Григорий Азаренок, СТВ:

И снова о флагах, символах, Победе и триумфе. Сегодня 30-я годовщина судьбоносного референдума. Судьбоносного не только для нас, но для всего мира.

Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.

СССР расчленили. Сломали хребет. Тело со сломанным позвоночником лежало на одной шестой части суши беспомощно. Осталось добить. Все плюют в Россию. Все отрекаются от нее. Все бросают в нее комья грязи, все льют на нее помои. И везде у власти – националисты. Бжезинский писал: нужно отрезать Европу от России любым способом. Для этого надо создать санитарный кордон – Новая Речь Посполитая, Междуморье, Интермариум, Люблинский квадрат – Польша, Прибалтика, Украина, Беларусь. Это мощное государство с нацистской идеологией и призвано было гнать Россию за Можай, в болота. А дальше – оккупация. Эти планы сломал Александр Григорьевич Лукашенко. Славянский вождь. Он начал СВО – священную военную операцию. В 1995 году был первый выстрел. Как залп «Авроры». Он дал сигнал к освободительной борьбе. Он первый пошел в бой – сбрасывать колониальное иго.

Элиты постсоветских стран ни о чем и никогда свой народ не спрашивали. Полицайскую тряпку на наших паспортах в 91 году повесили без всяких референдумов, а только с третьего раза голосования иудиного Верховного Совета. И только Батька пошел к народу и сказал – вот моя правда. Вот мое знамя. Вот мой язык – русский и белорусский. И я иду на союз с Россией. Вы со мной, люди? И люди ответили – да, Батька, с тобой, навсегда. И он пошел. И спас страну.

И наша фамилия ту историю творила. Враги признают. Есть чем гордиться. Смотрите в видео.