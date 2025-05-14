Азарёнок: сегодня 30-я годовщина судьбоносного референдума. Он судьбоносный не только для нас, но для всего мира!

Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ.
Время авторской журналистики. Григорий Азаренок и его «Тайные пружины политики» на СТВ.
Григорий Азаренок, СТВ:
И снова о флагах, символах, Победе и триумфе. Сегодня 30-я годовщина судьбоносного референдума. Судьбоносного не только для нас, но для всего мира.
Ложь не есть правда, а истина всегда одна, меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.
СССР расчленили. Сломали хребет. Тело со сломанным позвоночником лежало на одной шестой части суши беспомощно. Осталось добить. Все плюют в Россию. Все отрекаются от нее. Все бросают в нее комья грязи, все льют на нее помои. И везде у власти – националисты. Бжезинский писал: нужно отрезать Европу от России любым способом. Для этого надо создать санитарный кордон – Новая Речь Посполитая, Междуморье, Интермариум, Люблинский квадрат – Польша, Прибалтика, Украина, Беларусь. Это мощное государство с нацистской идеологией и призвано было гнать Россию за Можай, в болота. А дальше – оккупация. Эти планы сломал Александр Григорьевич Лукашенко. Славянский вождь. Он начал СВО – священную военную операцию. В 1995 году был первый выстрел. Как залп «Авроры». Он дал сигнал к освободительной борьбе. Он первый пошел в бой – сбрасывать колониальное иго.
Элиты постсоветских стран ни о чем и никогда свой народ не спрашивали. Полицайскую тряпку на наших паспортах в 91 году повесили без всяких референдумов, а только с третьего раза голосования иудиного Верховного Совета. И только Батька пошел к народу и сказал – вот моя правда. Вот мое знамя. Вот мой язык – русский и белорусский. И я иду на союз с Россией. Вы со мной, люди? И люди ответили – да, Батька, с тобой, навсегда. И он пошел. И спас страну.
И наша фамилия ту историю творила. Враги признают. Есть чем гордиться. Смотрите в видео.
Другие пошли иной дорогой. Дорогой Иуды. Падлы. Скотины бандеровской. Вот как эта – посмотрите – кабан сжигает свою собственную военную форму. И вы еще после этого на какой-то Стамбул надеетесь? Не переживайте. Будут вам переговоры. Вот такие.
А теперь немного о нас. Накипело. Буду цитировать Людажора.
Индия нанесла удар по Пакистану. Пакистан ударил в ответ. В Сирии был госпереворот, и граждане до сих пор режут друг друга за старые обиды. Израиль продолжает дробить Газу в каменное крошево, попутно раздавая соседним государствам. Хуситы стреляют ракетами по кораблям, недавно даже авианосец повредили. В США сгорел самый длинный в мире деревянный железнодорожный мост, а ЦРУ рассекретило документы о базах пришельцев. Украина запускает по России дроны, в ответ из России летят баллистические ракеты. В ЕС произошло масштабное отключение электричества. В Турции было землетрясение, а теперь еще и кусочек Сирии есть. В Польше переполнились тюрьмы. В Литве тонут американские солдаты и техника. Римский Папа умер, и его смерть должна стать началом конца света. Так пишут. В Британии украинские солдаты маршируют по лошадиному дерьму. Прибалтика укрепляет границы противопехотными минами и разрабатывает планы эвакуации населения. Биржи обвалились. Страны играют в игру «веселая пошлина», раскручивая мировой экономический кризис. Ах, да, обещают новую пандемию, а если не сложится, то третью мировую войну, всенепременно термоядерную.
И вот за все это время белорусов волновало всего две проблемы. Что когда-то к нам приедут какие-то пакистанцы и по заранее составленным в TikTok спискам изнасилуют озабоченных школьниц в берцах. И что картошка в магазинах к концу сезона какая-то мелковатая стала… Ой, чуть не забыл. Еще же нашествие квадроберов было, чудом пережили. И стоит скулеж – картошка, картошка, картошка, картошка. Да ладно б не было ее в магазинах – так есть. Я о картошке видел стонов больше, чем о Великой Отечественной войне в канун 80-летия. Позорище это. Стыд и позорище.
Глядите – поляки уже забрасывают нашу границу минами. Выходят из Оттавской конвенции. Готовят войну. Мы их что – всенародным стоном в TikTok встретим? Не бывать этому.
А вот настоящие белорусы – красивые, искренние, вдохновенные, сильные, гордые – поднимают Знамя. Самое большое в мире Знамя Победы. Оно пришло к ним из закопченных рук Егорова и Кантарии, из Рейхстага, через парады Красной площади, через донбасские бои – в их сильные руки, на их благородные сердца. Лучшие – подняли знамя.
Они проходят с ним по городам и весям. По местам боевой славы. Через минные поля предательства, трусости и подлости, воинствующего мещанства и чванства – белорусы идут Крестным ходом, пасхальным победным шествием – со Знаменем Победы. Непокоренные. С ними Бог.
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