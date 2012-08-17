На иностранцах больница спелеолечения в Солигорске заработала $170 тысяч, в планах - $1 миллион

Новости Беларуси. Около полутора тысяч детей в год смогут пройти курс оздоровления в Солигорской спелеолечебнице. Уже с сентября число маленьких пациентов возрастет вчетверо. Вдвое больше сможет подлечиться и взрослых. Максимально использовать лечебные возможности калийных подземных сооружений поручил президент.

Николай Иванченко, помощник президента, главный инспектор по Минской области:

Поручение активно выполняется. Есть необходимость разработки специальной программы по спелеолечению, поскольку возможности отработок калийных подземных сооружений колоссальны.

Совсем недавно в республиканской больнице открылась гала-камера. Во время одного сеанса здесь могут находиться 8 человек. Спелеокомната работает в первую очередь для детей до 10 лет и пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Наталья Трухан, заведующая пульмонологическим отделением ГУ «Республиканская больница спелеолечения»:

Мы хотим создать еще одну такую же спелеокомнату, чтобы возможность лечения было у более широкого круга людей.

В республиканской больнице спелеолечения в Солигорске увеличилось и число зарубежных пациентов. Поступили заявки даже из Японии и Америки. Сейчас в больнице проходят лечение пациенты из России, Украины и Казахстана. В прошлом году экспорт услуг составил около 170 тысяч долларов, в планах на этот год - достичь цифры в 630 тысяч, а в 2013 — миллиона долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Справка ctv.by

Спелеолечение — это метод реабилитации пациентов в условиях микроклимата соляных шахт. Наиболее значимый эффект получен у пациентов с аллергической формой бронхиальной астмы.