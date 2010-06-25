Лукашенко планирует посетить Китай в октябре

Китайские кредиты - одни из самых дешёвых в мире. К тому же Поднебесная предлагает ресурсы под покупку в Китае конкретного оборудования и привлечение их же рабочей силы. И если для Беларуси такое сотрудничество — это инвестиции в экономику, то для них — дополнительный выход на европейские рынки.

Инвестиции, создание сборочных производств и увеличение экспорта. О торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем говорили сегодня на совещании у Президента. Александр Лукашенко назвал его стратегическим и поручил активнее работать над инвестпроектами. В конце прошлого года стороны договорились об открытии линии льготных кредитов на сумму 15 миллиардов долларов под совместные проекты, первоочередные из которых касаются сферы энергетики.



Полное понимание, поддержка друг-друга на международной арене, достигались, в том числе и контактами первых лиц. Так, Александр Лукашенко был в Китае пять раз. Беларусь и КНР объединяют общие позиции, в частности, и по основным международным проблемам — это необходимость строительства многополярного мира, недопустимость вмешательства извне во внутренние дела суверенных государств. Мощная договорно-правовая база в более чем 80 документов — это возможность активно работать и в экономике.

Александр Лукашенко:

В конце прошлого года нами достигнуты прорывные договоренности об открытии для Беларуси льготных кредитных линий Правительства и банков Китая на общую сумму около 15 миллиардов долларов для реализации инвестиционных проектов по заявкам белорусской стороны. Эти миллиарды должны быть направлены исключительно на модернизацию нашей экономики, повышение ее конкурентоспособности, т.е. создания таких производств, которые бы позволили работать исключительно по мировой цене на сырье и ресурсы и не стоять на коленях, раз за разом, выпрашивая какие-то преференции, в том числе от России. Упустить такую возможность – преступно.

Миллиард долларов должны быть вложены в независимость страны. Проекты должны быть исключительно окупаемы. Что касается участия китайцев, допустим, в строительстве, у нас все равно Селезнев (министр архитектуры и строительства Республики Беларусь - ред.) все не построит.

Названная сумма - 15 миллиардов - почти в два раза превышает все иностранные инвестиции, вложенные в белорусскую экономику в прошлом году. Это раз в десять больше и российского кредита. Словом, руководством Беларуси и Китая созданы сегодня просто уникальные возможности для активизации отношений, и в частности, кредитно-инвестиционных. И это не просто реальный шанс, используя ресурсы Китая, модернизировать национальную экономику. Это ещё и вопрос выживаемости государства как суверенного и независимого.

К слову, Китай итак для Беларуси - один из важнейших партнёров в торговле. По итогам прошлого года — пятое место по товарообороту среди стран дальнего зарубежья. Основные статьи нашего экспорта — калий, БЕЛАЗы, различная химическая продукция. Ввозим мы из Китая потребительские товары, но главное — оборудование и комплектующие для белорусских производств, ориентированных на экспорт. Причём, без снижения качества, обходится это значительно дешевле, чем от аналогичных европейских поставщиков.

Потенциал же - ещё масштабней. От создания совместных производств, до инвестиций в строительство, скажем, перерабатывающих заводов, или в модернизацию теплоэлектростанций. Всего белорусского-китайских проектов в разных сферах экономики в работе сейчас 89. К примеру, идёт реконструкция ТЭЦ-2. Туда вложено более 43-х миллионов долларов. Уже идут поставки новейшего оборудования и на пятую теплоэлектростанцию. Именно такие инвестпроекты, энергетические, Президент назвал первоочередными. Хотя немало интересного предлагается, к примеру, и в строительстве дорог, и в модернизации аэропорта Минска, и в создании центров безопасности.

Современный Китай, кстати, это не привычный для обывателя дешёвый текстиль. Сегодня это — высокие технологии. Беларуси, к примеру, интересен китайский опыт и в малой энергетике.

Президент согласился с мнением Анатолия Тозика, чрезвычайного и полномочного посла РБ в Китае, что действовать надо как можно быстрее, опережая конкурентов. Обратил внимание на качество всего экспорта за рубеж. Предложил также пересмотреть стратегию выхода на китайский рынок. И поднял тему ответственности нерасторопных руководителей, которые ищут сбыт поближе.

На фоне «газовой войны», заметил Александр Лукашенко, не стоит забывать и о хлебе насущном. Речь идёт о сельском хозяйстве, которое уже сегодня надо готовить к уборочной. Последнюю же информацию с линии белорусско-российского фронта доложил первый заместитель премьер-министра.

Владимир Семашко:

Звонил еврокомиссар по энергетике, считай, министр энергетики ЕС, поблагодарил Беларусь за то, что мы вели разумную, взвешенную политику. Я, говорит, теперь понял, после того, как Россия заплатила вам 228, а вы им раньше, сделав жест доброй воли, 187 миллионов, кто в этом конфликте виноват.

Подводя итог, Александр Лукашенко сообщил, что уже в октябре планирует очередной раз нанести визит в Поднебесную. К этому моменту все проекты должны быть упорядочены.

Алеся Высоцкая, Наталья Бреус, Александр Горощенко и Валерий Науменко, телекомпания СТВ.