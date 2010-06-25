Работать над инвестпроектами с Китаем нужно активнее

Такое заявление сделал Президент Беларуси на совещании по сотрудничеству с Китайской народной республикой. В конце прошлого года стороны договорились об открытии линии льготных кредитов на сумму в 15 миллиардов долларов для совместных инвестиционных проектов.

Предваряя доклады по этому вопросу, Александр Лукашенко предупредил, что хотел бы услышать четкие ответы, как выполняются договоренности.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

– Сотрудничество с Китаем и те новые направления сотрудничества во внешнеэкономической, торгово-экономической сферах, которое мы наметили в последнее время, наши контакты в Венесуэле, Африке, на ближнем Востоке, в зоне Карибского бассейна, их очень много, имеют не просто стратегической значение – это вопросы выживаемости нашего государства, как суверенного и независимого. Решим эту проблему – не только наше поколение, но и будущее поколение будет жить нормально. Не решим – будем кувыркаться, и нас будут пинать в спину так, как нас пинают до сих пор.