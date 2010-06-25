Александр Лукашенко потребовал от правительства доложить по ситуации с энергоносителями

Президент подчеркнул, если российская компания «Газпром» в полном объеме не рассчитается по транзиту голубого топлива в ближайшие сутки, то транспортировка углеводородов через территорию Беларуси будет приостановлена.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

– Я также хотел сегодня услышать информацию о ситуации на российском направлении и, в том числе, по энергоресурсам. Еще раз предупреждаю правительство: неоплата «Газпромом» в полном объеме услуг в ближайшие сутки должна привести к приостановке всяких услуг для Российской Федерации по транспортировке углеводородного сырья – и нефти, и газа. У вас есть возможность – договаривайтесь, но срок вам – двое суток, и я вчера это сказал премьеру и вице-премьеру. Может вы уже договорились, хотел бы в этом отношении вас послушать.