Польские фермеры поражены качеством белорусского земледелия

Они готовы перенимать белорусский опыт. Более 30 специалистов приехали в Гродненскую область познакомиться с передовыми технологиями производство мяса и молока, а также использования современных машин на уборке.

Большое впечатление на гостей произвело качество нашего земледелия и урожайность хлебов – на многих полях она выше ста центнеров с гектара.

Клаудия Ключнек, фермер (Польша):

– В прошлом году мы побывали в Украине. Но нас очень интересовала Беларусь. Мы много слышали, что у вас сельское хозяйство на высоком уровне и вот решили сами убедиться. Конечно нас все здесь очень поразило, очень ухоженные поля.

Энгельберт Фреер, фермер (Польша):

– Здесь ухоженные земли, видим, что ваши поля дают высокую урожайность. Лично у меня не было никакой информации о Беларуси, и я даже не знал чего ожидать. Теперь вот посмотрел. У вас даже, если сравнивать с соседней Украиной, сельское хозяйство на значительно более высоком уровне.

Зея Ежецки, фермер (Польша):

– Встретили нас здесь очень хорошо. Нам все понравилось. Видно, что люди знают как нужно работать. В Польше о Беларуси мало позитивной информации. Сейчас мы убедились, что здесь все по-другому. Поэтому наше руководство должно по-другому выстраивать отношения с Беларусью. Здесь все на высоком уровне. Мы приехали и лично в этом убедились.