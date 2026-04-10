Лукашенко одобрил проект соглашения об электронной торговле товарами в рамках ЕАЭС

Проект соглашения об электронной торговле товарами в рамках ЕАЭС одобрил Президент Беларуси. Соответствующий указ подписан 10 апреля. Документ направлен на развитие взаимной онлайн-торговли внутри союза, а также защиту прав и интересов ее участников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проект предусматривает закрепление ключевых принципов и условий электронной торговли, а это отсутствие дискриминации, а также свобода в перемещении товаров и оказании сопутствующих услуг. Отдельно прописаны вопросы электронного документооборота, защиты данных и информационной безопасности.

Планируется, что Совет Евразийской экономической комиссии получит полномочия по установлению единых требований и правил для участников электронной торговли. На проведение переговоров по проекту соглашения и его подписание уполномочено правительство. Этот шаг позволит обеспечить рост объемов торговли и повысить уровень защиты прав потребителей союза.