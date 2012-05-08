Лукашенко о жилье: Будут созданы самые широкие возможности - ипотечное кредитование, жилищные стройсбережения и другие инструменты

Об этом заявил Александр Лукашенко, выступая с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию в Овальном зале Дома правительства.

Александр Лукашенко:

Еще одно важнейшее направление новой экономики – жилищное строительство. В 2012 году следует кардинально повысить эффективность государственной жилищной политики. За пятилетие в Беларуси вводится жилья почти в 1,5 раза больше, чем в среднем за пятилетку в советские годы. Миллион человек за последние пять лет улучшили жилищные условия. В СНГ наша страна – безусловный лидер по объемам жилищного строительства из расчета на тысячу жителей. Но, при этом, очередь все время растет. Причем самый высокий прирост отмечается в городе-герое Минске.

Для некоторых строительство квартиры с господдержкой стало хорошим средством накопления капитала за счет других. Выявлены сотни семей, к которых в Минске по две, а то и по три квартиры в собственности. И построены они на льготных условиях. Об этом мне тоже докладывал мэр Минска. Поэтому было принято решение, что поддержку прямым рублем за счет государства получат лишь конкретные категории граждан.

По всем заключенным договорам льготного кредитования государство выполнит свои обязательства, то, что ранее обещали. Указ подписан. Принцип прост – каждый человек должен иметь возможность улучшить жилищные условия. Но льготное (во многих случаях, вы понимаете, бесплатное) жилье получат только те, кто в этом нуждается особо. Многодетные семьи. Хотите бесплатную квартиру? Трое, четверо, пятеро – рожайте и приходите.

Объективно ограниченные люди в доходах. Тем будем помогать. И тем, кто несет повышенную ответственность перед обществом. Скажем так, служивым людям.

Для тех, у кого деньги есть и кто может их заработать, будут созданы самые широкие возможности решения жилищного вопроса. Они давно известны в мире: ипотечное кредитование, жилищные стройсбережения и другие инструменты.