Правительства Беларусь и Нижегородской области подписали план по развитию сотрудничества на 2012 год

Миллиард долларов. Такую планку товарооборота определили Беларусь и Нижегородская область на этот год. Согласно документу, прирост взаимной торговли составит около 30%, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отметили эксперты, открылась совершенно новая тема – строительство АЭС. Проектировщиком, генеральным подрядчиком будет как раз нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект». Объемы работ – до 10 миллиардов долларов. Не исключено, что товарооборот Беларуси с Нижегородской областью вырастет и до двух миллиардов.