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Правительства Беларусь и Нижегородской области подписали план по развитию сотрудничества на 2012 год

16 марта 2012 06:07
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Миллиард долларов. Такую планку товарооборота определили Беларусь и Нижегородская область на этот год. Согласно документу, прирост взаимной торговли составит около 30%, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как отметили эксперты, открылась совершенно новая тема – строительство АЭС. Проектировщиком, генеральным подрядчиком будет как раз нижегородская инжиниринговая компания «Атомэнергопроект». Объемы работ – до 10 миллиардов долларов. Не исключено, что товарооборот Беларуси с Нижегородской областью вырастет и до двух миллиардов.

# Экономика # АЭС в Беларуси # Международное сотрудничество # Атомэнергопроект

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