Лукашенко проведёт заседание Совмина по итогам работы экономики в 2022-м

Новости Беларуси. Итоги работы экономики Беларуси за 2022 и решение актуальных задач социально-экономического развития на 2023 год. Сегодня, 10 марта, в Доме правительства пройдет заседание Совмина с участием Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перечень вопросов, которые будут обсуждаться, как и круг приглашенных к разговору участников, максимально широкий – это не только ключевые министры, но и Администрация Президента, руководители важнейших госорганизаций и банков, губернаторы.