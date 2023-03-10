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Директор Гомельского химзавода: «Наша область по обеспечению фосфорными удобрениями сейчас в лидерах»

10 марта 2023 08:23
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Новости Беларуси. Гомельский завод начал массовую отгрузку удобрений сельхозпредприятиям по всей Беларуси. Большая часть из них сразу отправляется на поля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Все отпускается согласно заявленным квотам». Белорусские минеральные удобрения начали поступать в СПК.

Директор Гомельского химзавода: «Наша область по обеспечению фосфорными удобрениями сейчас в лидерах»-1

Дмитрий Черняков, директор гомельского завода по производству химических удобрений:
Неплохо начали заготовку под весеннюю посевную кампанию и в этом году аграрии. Особенно радует, что наша родная Гомельская область неплохо сработала. На сегодня с начала года отгружено более 4,5 тысячи тонн действующего вещества – это 10 % от графика, утвержденного премьер-министром Республики Беларусь. И наша область по обеспечению фосфорными удобрениями сейчас в лидерах среди других областей.

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# Сельское хозяйство # Экономика # Дмитрий Черняков # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

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