Лукашенко: «Мы хотим выработать стройную систему контроля за ценообразованием»

Обратил внимание Президент и на вопрос, касающийся контроля за системой ценообразования. Глава государства напомнил: за инфляцию и рост цен в стране отвечает не только Национальный банк, но и правительство, которое несет определенную нагрузку.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

По моему поручению, как вы видели, правительство приняло определенные меры к тому, чтобы взять под контроль систему ценообразования. Это не значит, что мы где-то, где не надо, будем сдерживать цены, а где надо – отпускать. Нет. Мы хотим выработать стройную систему контроля за ценообразованием. Даже в этом составе, кому-то это может нравиться, кому-то нет. Но решение мною принято, и оно подлежит исполнению. От этой практики мы не отступим. Система контроля за ценообразованием, за этим всем комплексом будет только усиливаться. Такая задача поставлена перед правительством. Я прошу иметь это в виду и Национальному банку и делать все необходимое, чтобы люди меньше на нас обижались в связи с ростом цен, инфляцией в стране.