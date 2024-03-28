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Лукашенко: «Мы хотим выработать стройную систему контроля за ценообразованием»

28 марта 2024 13:33
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Вся финансовая деятельность должна быть подчинена интересам экономики. Александр Лукашенко 28 марта заслушал доклад о работе банковской сферы и принимаемых мерах по сопровождению внешнеторговой деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Лукашенко: «Мы хотим выработать стройную систему контроля за ценообразованием»-1

Обратил внимание Президент и на вопрос, касающийся контроля за системой ценообразования. Глава государства напомнил: за инфляцию и рост цен в стране отвечает не только Национальный банк, но и правительство, которое несет определенную нагрузку.

Лукашенко: «Мы хотим выработать стройную систему контроля за ценообразованием»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
По моему поручению, как вы видели, правительство приняло определенные меры к тому, чтобы взять под контроль систему ценообразования. Это не значит, что мы где-то, где не надо, будем сдерживать цены, а где надо – отпускать. Нет. Мы хотим выработать стройную систему контроля за ценообразованием. Даже в этом составе, кому-то это может нравиться, кому-то нет. Но решение мною принято, и оно подлежит исполнению. От этой практики мы не отступим. Система контроля за ценообразованием, за этим всем комплексом будет только усиливаться. Такая задача поставлена перед правительством. Я прошу иметь это в виду и Национальному банку и делать все необходимое, чтобы люди меньше на нас обижались в связи с ростом цен, инфляцией в стране.

После доклада глава Нацбанка рассказал, как белорусские предприятия в условиях санкционного давления справляются с проведением расчетов за рубежом.

# Инфляция в Беларуси # Экономика # Александр Лукашенко

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