Глава Нацбанка: «Нет той скорости прохождения платежей, которая была до введения санкций»
Вся финансовая деятельность должна быть подчинена интересам экономики. Александр Лукашенко 28 марта заслушал доклад о работе банковской сферы и принимаемых мерах по сопровождению внешнеторговой деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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После доклада глава Нацбанка пообщался с журналистами. У него спросили, как белорусские предприятия в условиях санкционного давления справляются с проведением расчетов за рубежом.
Павел Каллаур, председатель правления Национального банка Беларуси:
Это очень непростой вызов для нашей экономики, поскольку произошли существенные изменения в финансовой системе, которая была выстроена в мире. Наши банки переходят все чаще на прямые взаимоотношения с банками других стран. Это требует времени, дополнительных издержек. Но вместе с тем наши предприятия не имеют каких-то существенных проблем в части прохождения трансграничных платежей. Поскольку применены санкции, банки-корреспонденты используют комплаенс-контроль. А для его проведения необходимо время. Поэтому нет той скорости прохождения платежей, которая была до введения санкций. Но тем не мене в целом проблема решается.
Интересовали журналистов и нюансы денежно-кредитной политики. Нет ли закредитованности? Глава Нацбанка отметил, что в Беларуси перегрева экономики, связанного с избыточным кредитованием, не наблюдается. Для обеспечения финансовой стабильности на постоянной основе ведутся дополнительные исследования.