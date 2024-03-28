Глава Нацбанка: «Нет той скорости прохождения платежей, которая была до введения санкций»

Павел Каллаур, председатель правления Национального банка Беларуси:

Это очень непростой вызов для нашей экономики, поскольку произошли существенные изменения в финансовой системе, которая была выстроена в мире. Наши банки переходят все чаще на прямые взаимоотношения с банками других стран. Это требует времени, дополнительных издержек. Но вместе с тем наши предприятия не имеют каких-то существенных проблем в части прохождения трансграничных платежей. Поскольку применены санкции, банки-корреспонденты используют комплаенс-контроль. А для его проведения необходимо время. Поэтому нет той скорости прохождения платежей, которая была до введения санкций. Но тем не мене в целом проблема решается.