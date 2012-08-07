Лукашенко: В личных подсобных хозяйствах мы до полумиллиона тонн хлеба собирали

Новости Беларуси. Темпы жатвы необходимо ускорить. Такое требование Александр Лукашенко озвучил на селекторном совещании по уборке урожая. По мнению президента, руководители, ответственные за проведение кампании, несколько самоуспокоились. С начала уборочной глава государства побывал в ряде хозяйств и регионов и лично убедился, что не всюду есть четкий напряженный ритм и ответственное отношение к делу.

В нынешнем году хлеба созрели в более ранние сроки. Президент обратил особое внимание на проблему дисбаланса в объемах убранного зерна по регионам Беларуси. Особый акцент он сделал на Гомельской области, сравнив ее показатели с Брестским регионом.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Возьмите сегодняшние данные, которые поступили мне для анализа. Такие данные поступают каждое утро. Я сравнить хочу Гомельскую область, в ответ на объяснение специалистов, с ее южной соседкой (с Брестской областью), где 90% убрано, примерно 1 млн 300. Примерно 85% на утро сегодняшнего дня убрано в Гомельской области, но получено всего 900 тысяч тонн. Почти в 400 тонн разница. А разница по уборке – всего 5%. Если бы это было в первый год, то это не страшно. Но на Гомельщине такая тенденция продолжается уже несколько лет. Все полагают, что такая жара будет стоять и дальше. Поэтому все без раскачки, спокойно мы уберем все зерновые культуры и будем с хлебом.

Во-первых, да, мы можем собрать этот хлеб, скосить то, что у нас осталось на полях. Но излишняя высушенность зерна – это тоже не на пользу.

Во-вторых, идут потери, зерно на полях пересушено. И если начать, а это обязательно произойдет, кошение этого зерна, потери будут еще больше. Не понятно, чего мы ждем при таком парке комбайнов. Было же обещано к 10 августа при такой ситуации в основном закончить уборку, но у нас еще треть урожая – на полях. Погода резко изменится. Что будем делать потом? Поэтому эта самоуспокоенность меня настораживает больше всего.

Сейчас необходимо максимально напрячься всем и убрать с поля хлеба, не растягивая уборку на полтора, а то и на два месяца, как это обычно бывает.

Особенно хочу обратить внимание на необходимость помочь сельчанам убрать своевременно зерновые в личных подсобных хозяйствах. Это самое главное поощрение для людей, которые занимаются приусадебными участками. Более того, это хорошая прибавка к хлебному караваю страны. Мы всегда в личных подсобных хозяйствах до полумиллиона тонн хлеба собирали.

Беларуси следует максимально нарастить экспорт продовольствия, отметил президент. На мировом рынке сейчас непростая ситуация. Значительно меньше собирают в нынешнем году урожай соседние страны: Россия, Казахстан, Украина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Недобор зерновых культур прогнозируется и во многих европейских государствах. Поэтому цены на продукцию аграриев будут только расти.

Александр Лукашенко:

Нам надо не только обеспечить свои внутренние потребности и сократить импорт продовольствия, но и максимально нарастить экспортный потенциал, укрепив тем самым экономику аграрной отрасли. Тем более, что наши крестьяне вырастили неплохой урожай. Я бы сказал, за последние годы это рекордный урожай хлебов. Да и не только хлебов.

По оценкам специалистов, хлебная нива должна дать более 9 млн тонн зерна. Неплохие виды по другим культурам. Потерять выращенное непозволительно. Это не только хлеб людям, но и фураж для скота, продукция которого (мясо и молоко), – основной источник доходов практически всех наших сельхозорганизаций. Самая весомая часть аграрного экспорта страны.

Нельзя допустить снижения темпов заготовки и травяных кормов. Кукуруза нас в последние годы здорово выручала. Неплохие, видимо, виды на нее и в нынешнем году. Но кукурузный силос беден белком. А его могут восполнить именно травяные корма. Мы имеем новые технологии их заготовки: в полимерную пленку, рукав. Эти технологии надо активнее применять. Важно выдержать требуемый ассортимент растениеводческой продукции. Нам нужны не только фуражное зерно, но и хорошее сырье для хлебопечения, кондиционный ячмень для пивоварения, а для торговли, к примеру, гречневая крупа и другие пользующиеся спросом продукты.

И главное – обеспечить качество работы. Это значит не только не допустить потерь зерна, но и по-хозяйски использовать солому. Наряду с зерновыми мы должны четко провести уборку льна, чтобы обеспечить сбор льнотресты высоким классом и решить задачу повышения эффективности всей льноводческой продукции. Хватит уже барахтаться с этим льном.

Но самое главное – уже не на носу, а начался сев озимых культур. Уже начали сеять рапс. И мы обязаны убрать с полей не только выращенное, но и заложить хорошую основу будущего урожая.

Еще более важное сохранить собранное. У нас с губернаторами был конкретный договор: о надлежащем хранении не только зерна, картофеля, плодов, ягод. Никаких буртов из овощей в этом году быть не должно.

Следуя своей традиции, президент первым делом спросил о самых проблемных местах. Поднял председателя Комитета госконтроля. Александр Якобсон констатировал: отмечены потери рапса из-за несоблюдения технологии, на селе не хватает механизаторов, на полях много соломы. Выполнить задание по реконструкции и модернизации ферм получится, видимо, не у всех. Проблемная ситуация сложилась в Витебской области, где и Белстат выявил приписки. И на этом глава государства сразу остановился отдельно.

Александр Якобсон, председатель Комитета госконтроля:

Финансовое состояние сельхозпредприятий Витебской области достаточно сложное. И бюджет Витебской области разбалансирован.



Александр Лукашенко:

Но для этого же приписывать не надо. Это же тюрьма! У нас же законом это прописано.

Александр Якобсон, председатель Комитета госконтроля:

Поэтому я и возбудил эту ситуацию. Хотя, многим это не нравится.

Александр Лукашенко:

Так Вы ориентируетесь на то, что кто-то доволен или не доволен? Вы президенту подчинены, а не губернатору.

Александр Якобсон, председатель Комитета госконтроля:

Я неслучайно доложил Вам об этой ситуации.



Губернатор Александр Косинец с такой постановкой вопроса не согласен. Президент поручил ещё раз перепроверить: были ли нет приписки, к чему это могло привести.

Далее продолжился детальный анализ очерченных проблем. Молочно-товарные фермы: не все губернаторы вкладываются в сроки. Президент поручил каждому хозяйству за свой счет построить новую или модернизировать старую ферму. Но, судя, по ответам на селекторе, некоторые пошли по пути упрощения.

Александр Лукашенко:

Пока еще впереди почти полгода, бросить туда все необходимое, чтобы ввести эти молочно-товарные комплексы. Если мы впереди будем всей планеты по этим вопросам, тогда 7 млрд экспорта дадим. Если мы не будем работать, как следует, мы будем доить коров в молокопроводы или, еще хуже, в доильные ведра. Мы же с вами договорились, что все должно быть технологично, и определили: навозоудаление, водопоение, содержание беспривязное и так далее. Это качество молока! Если мы выдержим этот ритм, мы будем настоящим европейским государством по сельхозпродукции, тогда наше молоко будет годиться и для детского сада, и в Европе его с удовольствием купят. Неужели я вам должен это говорить в очередной раз?

Никаких самоотчетов - предупредил президент и губернаторов по ту сторону экрана. На связь вышла Брестская область. И Константин Сумар поднял ещё одну проблему: с поставками от Белагросервиса оборудования для новых ферм. Президент поручил разобраться с этим в кратчайшие сроки.



Константин Сумар, председатель Брестского облисполкома:

1 августа нам уже надо было, чтобы поставили 44 доильных зала. Фактически ни одного не поставлено. И из 41 единицы холодильного оборудования с 1 апреля по 2 августа поставлено только две единицы. То есть фактически эта работа на нуле.

Александр Лукашенко:

А что думает министр сельского хозяйства по этому вопросу?

Михаил Русый, министр сельского хозяйства Республики Беларусь:

За август месяц все будет поставлено.

Для всех губернаторов президент ещё раз напомнил об основах модернизации ферм.

Надо исходить не из наличия деревень, а наличия кормовой базы. И в этом было много критики по Витебской области.

Александр Лукашенко поручил также создать независимую экспертную группу и снова проверить — насколько правильный путь по реконструкции молочно-товарных ферм. Те ли выбраны проекты, рационально ли вкладываются государственные деньги.

Александр Лукашенко:

Организуйте мне группу независимых специалистов, не связанных ни с Министерством сельского хозяйства, ни с губернаторами. Я должен немедленно заняться этой проблемой, коль правительство интерпретирует ее по-своему.

Далее перешли на сохранность техники и дисциплину в хозяйствах. Здесь тоже было немало поручений президента, в том числе и для МВД. Государства вложило немалые средства. Закуплены новые комбайны, значительно обновились машинопарки.

Александр Лукашенко:

Сколько за это время задержали водителей комбайнов, находящихся в нетрезвом состоянии за рулем? Возьмитесь за это и проверьте.

Спрос за сохранность техники никто не снимал и с министерства сельского хозяйства. Исполняющий обязанности министра Леонид Маринич доложил о нарушениях по хранению дорогостоящей техники.

Леонид Маринич, исполняющий обязанности министра сельского хозяйства:

По дорогостоящей технике - это некачественное постановка на хранение зерноуборочной техники. Привлечено к дисциплинарной ответственности более 100 руководителей и главных инженеров сельскохозяйственных организаций.

Александр Лукашенко:

Какая государственная программа на уровне правительства Мясниковича нужна, чтобы огородить деревянным забором машинные дворы и зернотоки?

Леонид Маринич, исполняющий обязанности министра сельского хозяйства:

Такой программы не требуется. Требуется только четкое выполнение своих обязанностей на своих рабочих местах.

Михаил Русый, вице-премьер, за которым в правительстве остался контроль за сельским хозяйством доложил о динамике уборочной. Общий каравай, по его мнению, при высоких темпах уборки, может оказаться и более 9 миллионов тонн зерна без учета фермерских хозяйств и людских посевов. Системных проблем с уборкой в регионах нет — это подтвердили и губернаторы.

Семен Шапиро, председатель Гродненского облисполкома:

В целом добавляем сейчас 6 центнеров. Я думаю, что завершим уборку урожая в 50 центнеров. Каждый день урожайность прирастает. Мы намолотим 1 млн 700 тонн зерна. Это на 300 тысяч больше, чем потребность нашей области.

Вице-премьер считает, что страна прочно стала на ноги, наращивается экспорт продовольствия.

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Ячмень прекрасный. Нет нареканий.

Александр Лукашенко:

Сколько вы будете закупать пшеницы твердых сортов?

Михаил Русый, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

В прошлом году мы закупили всего 6 тысяч для выпуска макаронных изделий высокого качества и печенья. Думаю, что в этом году не больше.

Александр Лукашенко:

Я вам ставил задачу о том, чтобы из собственного сырья обеспечили по максимуму все, что мы можем в Беларуси возделывать и перерабатывать, обеспечили население крупой и консервированной продукцией.

Речь, в том числе, и об импортозамещении. Президент подчеркнул: все, что мы можем производить из своего сырья, производить должны.

Александр Лукашенко:

Ваше дело – контроль и главное – ориентация всей сельскохозяйственной отрасли на новые технологии и в возделывании культур, и в переработке. Вот что главное. Вы должны ставить перед селом каждый год все новые и новые задачи.

Уборочная. Президент спрашивает, почему такой дисбаланс в уборочной компании. На одинаковых площадях области собирают разный урожай. Вторая проблема — почему не соблюдается технология и на полях солома. Казалось бы, простой вопрос, но из мелочей складывается даже себестоимость. Мелочей в сельском хозяйстве нет. Солома задерживает сроки подготовки земли к посевам. Поручение — свести солому максимум до 18 августа и обработать поля по технологии.

Александр Лукашенко:

Мы же договаривались: через 3-5 дней убрана солома, произведено улучшение серны, введен комплекс удобрений и начинаем пахать. Так как же вы проведете улучшение полей, если, мне губернатор докладывает, они все в соломе? Не дай Бог я увижу хоть на одном поле солому. Головой за это, Михаил Иванович, ответите. Я имею в виду осень. Я советую Вам в ближайшее время «снять» головы тем, кто за это непосредственно отвечает.

Александр Лукашенко:

Я вижу, что Гомельская область должна бежать быстрее. Я хочу от Гомельщины большего. И Вы, и Ваши специалисты можете это сделать, поэтому я с Вас выдавливаю это.

Время стратегий, планирования, подбора технологий прошло. Это замечание главы Государства напрямую касалось и Витебской, и Гомельской областей, но адресовалось всем губернаторам.

Александр Лукашенко:

Еще раз подчеркиваю: требования будут постоянно ужесточаться. Дисциплина, порядок, ответственность будут повышены. Главная задача сегодня правительства и губернаторов, я цитирую советские времена, перенести на подчиненных. Перенесете – молодцы, не перенесете – я буду делать соответствующие выводы. Что касается уборки – она у нас только началась. И это не самый тяжелый уборочный период. Просто по срокам он у нас такой сжатый. Зерно убрать – это, наверное, самое легкое, что есть в сельскохозяйственной работе. И как только мы закончили уборку хлебов, так пошел спад – и в психологическом и технологическом отношении в уборке. А это значит, что Бог подарил нам хороший урожай. Если мы не соберем его, на будущий год он нам такой урожай не даст.

Сельскохозяйственная тема — конек главы государства, он знает проблемы изнутри, разбирается даже в деталях и за качество исполнения поручений готов спрашивать жестко. В этом убедились сегодня и все журналисты: селекторное совещание продлилось более четырех часов, отметили в программе Новости «24 часа» на СТВ.