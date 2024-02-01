Казахстан готовится принять заседание Евразийского межправсовета

ЕАЭС в ближайшие годы должен стать одним из основных глобальных полюсов экономического притяжения. Такая задача для правительств стран и Евразийской экономической комиссии. Не потерять темп, не останавливаться в сотрудничестве и развитии интеграции – к этому призывает союзников наш Президент. Позицию официального Минска Александр Лукашенко озвучил на заседании Высшего евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как двигаться в этом направлении, чтобы стать ведущей не только региональной, но и мировой экономической организацией – будут обсуждать в Казахстане, на заседании Евразийского межправсовета. Участники мероприятия, которое состоится завтра, 2 февраля, начинают прибывать в Алма-Ату. Белорусскую делегацию возглавляет премьер-министр.