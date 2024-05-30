«Быстро произошла адаптация». Как санкции повлияли на рынок белорусской одежды?

Белорусская одежда – чем привлекают покупателя отечественные производители? Смотрите новую серию «Со знаком качеСТВа».
Белорусская одежда – чем привлекают покупателя отечественные производители? Смотрите новую серию «Со знаком качеСТВа».
Рынок модной индустрии невероятно чувствителен. И санкции, конечно, многих вывели из зоны комфорта. Но вместе с тем рестрикции нам помогли получше присмотреться к своему.
Анатолий Венедиктов, директор предприятия по производству одежды:
Был период разочарования в своих многолетних партнерах, с которыми мы работали на Запад и в части поставок оборудования, и в части реализации продукции. Достаточно быстро произошла адаптация, мы поняли суть происходящих событий, не остановились и переориентировали свои поставки преимущественно на те традиционные рынки, на которых мы имеем сильные позиции: это Республика Беларусь и Российская Федерация. Я считаю, что это неплохо, потому что такая ситуация заставляет нас иметь в большей степени свободу, чтобы мы могли уметь в любой кризисной ситуации искать ее решение, потому что готовых решений нет.
Елена Дегтерева, директор предприятия по производству одежды:
Мои первые слова были: для нас это перспектива, развитие, занять ниши тех, кто сегодня ушел, поэтому мы этим воспользовались. Результаты нашей финансово-экономической деятельности об этом говорят. У нас производство практически в 4 раза выросло по сравнению с 2019 годом. Мы стали лучше работать, больше двигаться вперед, больше чувствовать покупателя.
Бывает, приходит молодежь, им нравится ассортимент. А они говорят: думала, приду, маме что-то посмотреть, а оказывается, у вас омолодился ассортимент, и мы уже готовы к вам. Сегодня же, вы видите, женщины вне возраста. Некоторые имеют смелость одеваться достаточно молодежно. Мы тоже стараемся такую категорию затрагивать.
Антон Ярощик, ведущий художник-модельер предприятия по производству одежды:
Наверное, нужно было что-то получить и что-то потерять, чтобы очень стильно и со вкусом выйти на улицу в белорусской одежде. Бренды становятся более гибкими, изобретательными, изворотливыми. А дизайнерские бренды частные также масштабируются и вырастают. Создается здоровая конкуренция, где мы все на одном рынке, обретаем свою стилистику, давая право выбора потребителю, формируя вкус потребителя.
Мировая мода собрана из тысячи трендов, тысячи локаций, потому что любой регион будет иметь свои тенденции. И то, что белорусская мода воспринимается положительно и востребована в странах-соседях, это хороший показатель того, что мы вплелись в мировую моду и продолжаем развиваться.
Белорусская мода есть! И сегодня это утверждают не только разработчики и производители одежды, но и самые искушенные отечественные модницы. И этот тот случай, когда своя рубашка уж точно ближе к телу.
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