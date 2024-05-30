«Быстро произошла адаптация». Как санкции повлияли на рынок белорусской одежды?

Белорусская одежда – чем привлекают покупателя отечественные производители? Смотрите новую серию «Со знаком качеСТВа».

Рынок модной индустрии невероятно чувствителен. И санкции, конечно, многих вывели из зоны комфорта. Но вместе с тем рестрикции нам помогли получше присмотреться к своему.

Анатолий Венедиктов, директор предприятия по производству одежды:

Был период разочарования в своих многолетних партнерах, с которыми мы работали на Запад и в части поставок оборудования, и в части реализации продукции. Достаточно быстро произошла адаптация, мы поняли суть происходящих событий, не остановились и переориентировали свои поставки преимущественно на те традиционные рынки, на которых мы имеем сильные позиции: это Республика Беларусь и Российская Федерация. Я считаю, что это неплохо, потому что такая ситуация заставляет нас иметь в большей степени свободу, чтобы мы могли уметь в любой кризисной ситуации искать ее решение, потому что готовых решений нет.

Елена Дегтерева, директор предприятия по производству одежды:

Мои первые слова были: для нас это перспектива, развитие, занять ниши тех, кто сегодня ушел, поэтому мы этим воспользовались. Результаты нашей финансово-экономической деятельности об этом говорят. У нас производство практически в 4 раза выросло по сравнению с 2019 годом. Мы стали лучше работать, больше двигаться вперед, больше чувствовать покупателя. Бывает, приходит молодежь, им нравится ассортимент. А они говорят: думала, приду, маме что-то посмотреть, а оказывается, у вас омолодился ассортимент, и мы уже готовы к вам. Сегодня же, вы видите, женщины вне возраста. Некоторые имеют смелость одеваться достаточно молодежно. Мы тоже стараемся такую категорию затрагивать.