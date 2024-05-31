Беларусь готова увеличить производство сельхозтехники в Казахстане
Беларусь готова нарастить производство сельхозтехники в Казахстане. Мощности позволяют выпускать не менее 10 тысяч тракторов и 1 000 комбайнов. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Наши страны связывают прочные отношения по всему спектру межгосударственного взаимодействия. Упор на промышленную кооперацию, особенно в сфере агропромышленного комплекса. Уже налажен выпуск комбайнов, тракторов и самосвальной техники. Казахстан также рассчитывает на создание совместных предприятий по производству стройматериалов. Новые точки роста и перспективы обсуждали во время 18-го заседания Межправительственной белорусско-казахстанской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:
Долгосрочное совместное развитие строится на совместных предприятиях и бизнесе. И упор нашего сотрудничества уже давно и на перспективу будет строиться на этом.
Роман Скляр, первый заместитель премьер-министра Казахстана:
Поставлена задача перед соответствующими структурами наших правительств, чтобы развивали уже действующие предприятия промышленной кооперации и создание новых производств. Мы не имеем общей таможенной границы и работаем в едином экономическом пространстве. Это дает определенные преимущества нашим странам.
Товарооборот между странами за постпандемийный период вырос более чем на 35 %, и уже на протяжении трех лет планка не опускается ниже миллиарда долларов. Однако, как отметили в ходе заседания, эта цифра не отражает всего потенциала сотрудничества и должна значительно вырасти.