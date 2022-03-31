«Малый, средний бизнес должен успеть нарастить товарооборот». Россия и Беларусь анализируют позиции на общих рынках

От логистики до финансовой экосистемы – Россия и Беларусь сверяют позиции на общих рынках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Фон международному форуму Союзного государства, который состоялся 31 марта, задавало санкционное давление Запада. Россия была и остается главным стратегическим партнером нашей страны. Товарооборот постоянно увеличивается: только за 2021 год он вырос на 36 %.

Кроме крупного бизнеса, в Союзном государстве должен быть представлен малый и средний бизнес. Причем на равных условиях. Для этого необходима финансовая поддержка. Конфедерация предпринимательства Беларуси направила в Высший государственный совет письмо с просьбой выделить из бюджета 1,2 миллиарда рублей. Эта сумма для Беларуси эквивалентна 7 миллиардам, которые на поддержу малого, среднего бизнеса в России выделила мэрия Москвы.

Андрей Копыток, председатель Высшего координационного Совета союза юридических лиц «Конфедерация предпринимательства»:

Во-первых, малый, средний бизнес должен успеть нарастить товарооборот. Во-вторых, малый, средний бизнес должен сегодня те логистические цепочки с момента открытия границ реализовать именно в том направлении, где они были перекрыты. У нас сегодня уже подписан Указ № 93 «О дополнительных мерах по обеспечению стабильного функционирования экономики», вышло постановление о сокращении перечня административных процедур, где непосредственно участвовал наш бизнес. Наше правительство самым активным образом услышало бизнес и помогает нам активно адаптироваться на рынках Российской Федерации.

Единый подход выработан и по части связи. Уже решен вопрос отмены платы за входящие звонки в роуминге. Это уже 1 апреля откроет границы для свободного общения жителей Союзного государства.