ВСУ атаковали дроном сотрудников ЗАЭС

Пресс-служба Запорожской атомной электростанции сообщила, что ВСУ атаковали дроном группу специалистов в районе гидротехнических сооружений станции. До энергоблоков было около 350-400 метров. Об этом пишет РИА Новости.

Сотрудники успели своевременно укрыться, никто не пострадал, но был поврежден служебный автомобиль.

АЭС работает в соответствии с мерами безопасности, ведется оценка ущерба. О происшествии будет уведомлено МАГАТЭ.

Крупнейшая в Европе Запорожская атомная электростанция находится под контролем России с 2022 года.