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ВСУ атаковали дроном сотрудников ЗАЭС

27 июня 2025 12:50
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ВСУ атаковали дроном сотрудников ЗАЭС-0

Пресс-служба Запорожской атомной электростанции сообщила, что ВСУ  атаковали дроном группу специалистов в районе гидротехнических сооружений станции. До энергоблоков было около 350-400 метров. Об этом пишет РИА Новости.

Сотрудники успели своевременно укрыться, никто не пострадал, но был поврежден служебный автомобиль.

АЭС работает в соответствии с мерами безопасности, ведется оценка ущерба. О происшествии будет уведомлено МАГАТЭ. 

Крупнейшая в Европе Запорожская атомная электростанция находится под контролем России с 2022 года.

Фото: pixabay

# Оружие и боеприпасы

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