Лукашенко высказался об ударах по ядерным объектам Ирана

На заседании Высшего Евразийского совета в расширенном составе Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что удары по ядерным объектам Ирана грубо нарушают международное право и создают угрозу безопасности, в том числе положения Договора о нераспространении ядерного оружия. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Он напомнил о последствиях чернобыльской катастрофы для Беларуси и отметил, что такие действия вызывают серьезную озабоченность.

«Недавние удары по ядерным объектам Ирана, находящимся под контролем МАГАТЭ, самым опасным образом нарушают положения международного права, включая Договор о нераспространении ядерного оружия и Женевские конвенции 1949 года. Не буду даже говорить о чувствах, которые такие действия вызывают в Беларуси», – заявил Лукашенко.

Он также высказал поддержку Ирану, подчеркнув, что Тегеран не одинок.

«Я хочу, чтобы вы знали, что в вашем сопротивлении вы не в одиночестве», – обратился Президент к иранской стороне.