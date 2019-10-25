Леонид Анфимов о Добрушской бумажной фабрике: с одной стороны гордость за проект, с другой – пока это памятник, она не работает

Леонид Анфимов, председатель Комитета госконтроля Беларуси:

С одной стороны гордость за страну, что мы реализуем такие масштабные проекты, нам они под силу. А с другой стороны немного удручающе, потому что пока это памятник. Он, к сожалению, не работает. А пока он не работает, каждый год мы завозим в страну из-за рубежа на больше чем 100 миллионов долларов продукции, которую он должен выпускать. Поэтому сейчас на рассмотрение главы государства выносится проект указа, в соответствии с которым будут определены источники финансирования для окончания этого проекта. Президентом поручено Комитету государственного контроля проверить обоснованность запрашиваемых сумм.